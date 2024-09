Así se comportaron los grandes en el final de los Lagos de la Vuelta Ciclista a España: Batalla, coraje, ataques y muy pocas diferencias

Ataques, contraataques y, de nuevo, más ataques. Los aficionados al ciclismo no le pueden echar en cara a los favoritos de esta vuelta, especialmente a los que tienen más desventaja con los dos primeros de la clasificación, como_Enric Mas y Mikel Landa, que no lo están intentando. Y, además, con dureza y llegando a inquietar nada menos que a Primoz Roglic. Pero las fuerzas están parejas y, salvo O’Connor, que día a día va dilapidando la ventaja que logró en la sexta etapa y que le ha mantenido desde entonces con el jersey rojo.

Mas, aunque no descolgó a Roglic, acabó muy satisfecho la etapa: "Las sensaciones han sido muy buenas, ya lo hemos probado en el puerto anterior a los Lagos". El balear, que estuvo al frente buena parte de la última subida, no se lamentaba por el trabajo realizado: "Es verdad que he tirado más que otros, pero en otras ocasiones fueron otros los que tiraron". Al ciclista de Movistar se le vio feliz, sonriente, de bueno humor tras cruzar la línea de meta: "He disfrutado en los Lagos, lo único es que a ver si la próxima vez hace buen tiempo que las tres veces que los he subido ha hecho malo".

En cuanto a sus opciones de coger a Roglic en la general, aseguró que "ojalá" lo pueda conseguir. Y para ello todas las etapas valen, incluso la de hoy, con poca montaña en el recorrido: "No podemos descartar etapas porque la gente va muy rápido", sentenció.

Otro de los protagonistas de la etapa, de los que no se ahorraron esfuerzos, fue Mikel Landa (T-Rex Quick Step), que estuvo valiente y al que ya se veía con buena cara en la línea de salida. Al final, el vasco no pudo culminar y dejó escapar unos segundos con Roglic y Mas, pero su actitud fue impecable durante toda la ascensión: "Ya en el puerto anterior he estado atento y aquí en los Lagos he probado para ver si alguno de los favoritos fallaba, O’Connor, Roglic, Mas, Carapaz..., y no ha fallado nadie", se lamentó en la línea de meta.

El ciclista vitoriano es consciente de que las opciones de entrar en el podio disminuyen con el paso de los días, sobre todo cuando se van consumiendo las ascensiones que le pueden permitir recortar distancias: "Cada día que pasa es más difícil pero también cada día hay menos que perder", advirtió, con lo que deja abierta más batalla en esta última semana de Vuelta. Además, Landa le lanzó un capote a O’Connor, el líder, que sigue aguantando con el jersey rojo: "Me gustaría que ganara la Vuelta", sentenció sobre el australiano.

Más dudas de que pueda lograrlo tiene el propio O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale), que ayer acabó tan fundido que hasta le sobraba todo el protocolo de la línea de meta: "La verdad es que pensaba que hoy (por ayer) no iría tan mal, pero al final he ido como ha ido; pero bueno, al final salvé el jersey rojo, así que imagino que es el lado positivo con el que me tengo que quedar de cara a las dos próximas etapas".

El ciclista australiano, más allá de lo que suceda al final, quiere "disfrutar" del momento que está viviendo en esta Vuelta: "Lo tengo que disfrutar al máximo porque no estoy seguro de que lo lleve en Madrid". Un éxito que hizo extensivo a sus compatriotas tras una etapa en la que, además de O’Connor, estuvo en los primeros puestos y buscando la victoria de etapa Vine (UAE): "El ciclismo australiano siempre está produciendo talentos y es muy chulo vernos luchando en las primeras posiciones".

Roglic, el gran favorito, aguarda para darle la estocada final a O’Connor, aunque tampoco parece estar muy sobrado de fuerzas y todavía queda terreno, sobre todo en la etapa del sábado, con el final en Picón Blanco, para que Mas, Landa y compañía den un giro al guion esperado.