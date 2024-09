Davo Fernández, una Copa contra su pasado: así ve el blanquiazul la final entre el Avilés y el Caudal

El de hoy a las 20.00 horas no va a ser un encuentro cualquiera para Davo Fernández. Su corazón estará más dividido que nunca. En el Suárez Puerta estará el equipo de su corazón, el Caudal, ante su Avilés, camiseta que ahora defiende. En liza, la Copa Federación autonómica, paso previo a luchar por una plaza en la Copa del Rey. "Todos saben que, a partir de mañana, le deseo lo mejor al Caudal, pero ahora solo pienso en hacernos con el título", reconoce el mierense.

"Yo soy un chaval de Mieres que, cuando me empezó a gustar el fútbol de pequeño, me apunté al club de mi pueblo, el Caudal. Mi familia es más de ciclismo, pero siempre han sido caudalistas", recuerda Fernández, que, aunque también pasó por Sporting y Celta, gran parte de su formación pasó por el césped del Hermanos Antuña. De hecho, llegó a debutar con el primer equipo en Segunda B con tan solo 18 años. "En esa etapa hice amigos para toda la vida, de los que creo que son para siempre", destaca el extremo, que no se esconde a la hora de mostrar su cariño al conjunto mierense. "Yo soy de Mieres y el Caudal es el equipo del pueblo. Toda la gente de la villa tendría que apoyarlo. Yo les deseó lo mejor a partir de mañana, que ganen todos los partidos y que consigan en ascenso, pero hoy espero que el título se quede aquí", comenta.

Aunque ya no quedan futbolistas de su etapa como caudalista, el extremo del Avilés guarda grandes amigos en el vestuario del Caudal. "Jorge Hernández es uno de los mejores amigos que me ha dado el fútbol. Estoy mucho en contacto con él y es un jugador al que aprecio mucho", confiesa Fernández, que también se medirá a nombres como Diego Boza, a prueba durante el verano con los avilesinos, o Marcos Trabanco, con el que coincidió la temporada pasada como blanquiazul. "Guardó una gran relación con él. Ya le he dicho que era el equipo de mi tierra, que lo tenía que subir a Segunda Federación", bromea.

Tras una buena pretemporada, el Avilés afronta el duelo lucir pegada ante el Coruxo en el primer partido de liga, al que venciendo por 2-0. "Al equipo lo veo bien, con unas ideas claras. Creo que eso es vital para lo que nos trata de inculcar Rozada", analiza el futbolista, que reconoce sentirse "muy a gusto" con los planteamientos del club, algo que el ayuda a sentirse mejor sobre el terreno de juego. "Creo que tengo la confianza del míster. Tengo un gran sentimiento de pertenencia con el club y creo que vamos a ir para arriba, que se pueden hacer las cosas bien", señala. Además, tras rozar el precipicio la pasada campaña, hacerse con un título nada más arranca el año puede suponer un golpe de ánimo para este Avilés. "El premio es poder optar a entrar en Copa del Rey", enfatiza Fernández, que destaca la inyección económica que puede suponer entrar en el torneo del K.O., aunque también reconoce, "tras un año en el que nadie dio su nivel", esto sirve para arrancar "una temporada ilusionante, con caras nuevas y un cuerpo técnico que inyecta mucha intensidad".

Sobre la final, Fernández tiene claro que va a ser un partido disputado, ya que el Caudal "es un histórico del fútbol asturiano". "Por historia son el cuarto o quinto equipo de Asturias. Se han reforzado bien, quieren hacer un buen año y conseguir el ascenso. Nos lo van a poner muy complicado. Nosotros tenemos que hacer valer la diferencia de categoría", analiza el extremo, que cree que el cansancio de jugar el domingo puede hacer mella en el Avilés, pero confía en el fondo de armario que tiene el equipo. "Creo que hay jugadores de garantías para afrontar la eliminatoria e intentar conseguir el trofeo", asegura.

En caso de anotar, ¿celebraría Davo Fernández un gol ante el Caudal? El blanquiazul no duda al responder: "Probablemente lo celebrase, aunque sin mucho énfasis. No le doy importancia a eso". Y lo argumenta. "Eso es una cosa que odio del fútbol, el postureo e intentar quedar bien. El que me conoce sabe que quiero lo mejor para el Caudal, no hay dudas sobre ello. Celebrar o no un gol me parece un tema más de postureo y de aplauso fácil, algo que odio. No me gusta el aplauso fácil ni la tribunada", explica. Ahora, le toca pelear para, mañana a partir de las 20.00 horas, elevar al cielo del Suárez Puerta el ansiado título de Copa Federación.

Suscríbete para seguir leyendo