Marc Soler, tras ganar la etapa de los Lagos de la Vuelta Ciclista a España: "Lo he buscado muchas veces y por fin lo he conseguido"

Marc Soler (UAE) estaba tan exultante como agotado tras cruzar la línea de meta en los lagos de Covadonga: "Lo llevaba buscando toda la carrera", dijo poco antes de que su compañero Jay Vine, que entró 57 segundos después, en cuarto lugar, se le abrazara con efusividad para felicitarlo. "Por fin lo he conseguido", añadía el catalán, que suma así su tercera etapa en la Vuelta, tras las de Pamplona y Bilbao en 2020 y en 2022. "He dado muchas veces al palo y hoy he podido rematar", decía un Marc Soler al que lo que le importaba era ganar más allá de dónde lo hiciera, fuera en la mítica cima de los Lagos o en cualquier otra: "Sinceramente me daba un poco igual dónde, lo que quería era ganar".