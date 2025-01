El club asturiano que destroza barreras: "Es un honor"

Paula Sánchez tiene 15 años, es de Pola de Laviana y hace escasas fechas se proclamó campeona de Asturias de natación adaptada en una competición muy especial, el Open Mareastur, que organiza su club en las piscinas del Parque del Oeste de Oviedo. Paula tiene parálisis cerebral y comenzó a hacer terapia desde pequeña, siendo el deporte un pilar importante en ese proceso. "Hace cinco entrenamientos a la semana y cuatro de ellos sola en Laviana, tiene una fuerza de voluntad enorme y mucha disciplina tanto para entrenar como para estudiar", explica su madre, Sonia Ollacarizqueta.

La nueva campeona de Asturias estudia 4º. de la ESO y en el futuro le gustaría ser periodista. "Me gusta contar cosas y escribir", explica para justificar una elección profesional que, le digan lo que le digan, no está dispuesta a modificar. En cuanto al deporte, reconoce que lo más complicado es entrenarse sola en la piscina de su pueblo y tratar de hacerlo cumpliendo con el trabajo que le pone cada semana su entrenadora Beatriz Álvarez. "A veces es un poco aburrido", reconoce. La elección de la natación fue cosa de ella, aunque su madre y su entrenadora ya se conocían previamente. "Me enseñó a nadar y me gustó", resume.

Competir con el Mareastur supuso un paso adelante importante, puesto que eso le permitió "acumular experiencias y conocer a gente nueva". Sueña con "ir a un Europeo" alguna vez y le dicen que "con el tiempo y entrenando duro puedo conseguirlo". Es capaz de compatibilizar deporte y estudios, aunque "a veces cuesta". Ella, por su parte, no da su brazo a torcer: "Me gusta esforzarme". Un trabajo que da sus frutos y que ya empieza a hacerla conocida entre sus compañeros: "Algunos sí que se enteraron de que gané, a veces me preguntan, me piden los enlaces para ver los resultados", explica.

La entrenadora de Paula, Beatriz Álvarez, reconoce que se lo pone fácil para trabajar: "Se lo toma muy en serio, es muy sorprendente porque nada cuatro veces a la semana en Laviana, es muy complicado entrenar sola, hace un esfuerzo brutal".

Paula superó en este último campeonato de Asturias a una gran referente para ella, su compañera Laura Fernández, ovetense de 21 años, del mismo club y que ya cuenta con un amplio historial en la natación adaptada. "Laura es una nadadora destacada, ahora está viviendo en Polonia porque está de Erasmus, fue premiada recientemente como la mejor deportista universitaria de Asturias", cuenta Beatriz Álvarez, que incide en esa idea del ejemplo que supone Laura para Paula: "Es un referente para Paula y para el resto de los niños, no solo por lo que hace en el agua, sino por hacerlo al mismo tiempo que estudia, por irse de Erasmus... En realidad, tanto Laura como Paula son dos referentes para los pequeños del club", añade.

El Erasmus lo está haciendo en Polonia, pero Laura vino competir en el Open Mareastur y a pasar unos días en casa antes de volver para terminar el curso de Ingeniería Informática de software. Tiene una prótesis en la pierna izquierda. "Empecé a nadar cuando tenía 3 años como rehabilitación, a los 7 años empecé a hacer natación convencional y a los 13 adaptada, cuando entré en el Mareastur", cuenta sobre su trayectoria hasta llegar donde está ahora.

Haber sido tercera de Asturias, por detrás de Paula y de Adriana Pérez (presidenta del Mareastur), fue para ella una "alegría" por el éxito de su joven compañera: "Es un honor, me sentí muy orgullosa de verla ahí y de que haya llegado tan lejos. Me metió una paliza, se está entrenando muy bien, bajó mucho sus tiempos; además, como llevo unos meses fuera el salto que observé en ella al verla fue aún más grande".

En cuanto a ella y su futuro deportivo, Laura reconoce que tomará decisiones cuando regrese de su estancia en Polonia: "La competición dependerá de lo que esté rindiendo cuando vuelva, lo que tengo claro es que nadar voy a seguir nadando".

