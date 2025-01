Los cien partidos del corazón del Alimerka Oviedo: "Ojalá juegue otros cien más"

Ha llovido mucho, muchísimo tratándose de Asturias, desde el 18 de octubre de 2020. Aquel día, en plena pandemia, visitaba el polideportivo de Pumarín el Breogán y Marc Martí, un joven y espigado ilerdense de 203 centímetros, se enfundaba por primera vez la camiseta oficial del Oviedo Baloncesto. Jugó 21 minutos, metió 7 puntos, forzó 3 faltas y puso un tapón, pero no capturó ningún rebote y presentó el +/- más desolador del equipo, -25. El OCB fue barrido en el último cuarto por un equipo muy superior. Nada hacía sospechar entonces que aquel equipo dirigido por Natxo Lezkano fuese a jugar por el ascenso a la Liga ACB ni que Martí se iba a convertir en el emblema del club azul.

Pero así ha sido. El pasado sábado, en la balsámica victoria hogareña ante el Gipuzkoa, Marc Martí cumplió su partido oficial número 100 con el Alimerka Oviedo. Una cifra importante, que podría haber llegado mucho antes si no fuera porque el pivot catalán se pasó prácticamente un año fuera de las pistas por una lesión. "Es un número espectacular, estoy súper contento", admitía ayer Marc tras acudir a la Cabalgata de Oviedo, demostrando su alto grado de implicación en la ciudad.

Han pasado cuatro años y medio desde su llegada a Asturias, pero el jugador tiene frescos los recuerdos de su aterrizaje en la región: "Tenía 22 años y era la primera vez que me iba tan lejos de casa. Con el tema de la pandemia no podían venir familiares y era todo muy nuevo para mí. Era como estar aislado, y la suerte que tuve fue encontrar muy buena gente, Jandro (técnico ayudante de Lezkano en Andorra), Oli (Arteaga, excapitán del club), Alexis (Bartolomé, otro de los componentes de aquella plantilla)... eso me salvó. Los Arteaga fueron mi segunda familia, Jessi, Oli, las niñas...".

La experiencia le obligó a adaptarse a toda prisa. "Nos hacían test todos los días, nos cerraban en La Corredoria, no podíamos salir de Oviedo, uno daba positivo y nos íbamos todos al autocovid... fue el año que más aprendí de baloncesto y a nivel psicológico", rememora el jugador interior del OCB.

Deportivamente, "la temporada fue espectacular, la gente disfrutaba de nosotros, era un show. Lástima que acabase tan pronto por la eliminación", apunta Martí, que pasó por un trago mucho peor en su segunda temporada en Oviedo. Empezó en gran forma, pero en la pista del Prat Arnau Parrado quiso cortar de forma contundente un contragolpe y Marc acabó con la rodilla rota.

"Mal recuerdo no tengo porque ahí vi un poco cómo era el club, pusieron muchas facilidades, incluso para que viniera mi madre a cuidarme, los compañeros venían cada día a verme después del entreno... lo pasé mal, pero estoy eternamente agradecido", apunta el jugador, que no se imaginaba que la recuperación se iba a prolongar durante un año ("me lesioné un 18 de octubre y volví un 12 de octubre"), con varias recaídas por el medio. El final de su sufrimiento coincidió con el regreso de Guillermo Arenas al banquillo, que confió ciegamente en él como una pieza básica para la permanencia. "Siempre me refiero a él como mi salvador", dice Marc. Y el del equipo, que corría serio riesgo de descenso y libró en una jornada emocionante que sirvió de despedida de su mentor Arteaga. "No sé qué día lloré más, si cuando ganamos al Estu o en ese ante el Castelló, quería que todo saliera bien por Oli", se sincera el catalán.

Martí es ahora el relevo de Arteaga en el vestuario ocebeísta, y mira el futuro con ilusión. Cree en la plantilla actual, "que demuestra que tiene actitud de competir siempre, que nunca tira la toalla", y piensa en seguir en la capital del Principado: "Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia, súper a gusto. Me considero casi asturiano. Ojalá esté cien partidos más".

