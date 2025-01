La sorprendente filosofía del entrenador del equipo de moda de Asturias: "Pienso como Groucho Marx..."

Es el entrenador del equipo de moda en Tercera. Adrián González (Oviedo, 1983) ha resucitado al Caudal, al que tiene segundo clasificado e inmerso en una racha de nueve victorias en los últimos diez partidos, en su primera temporada en el banquillo del Hermanos Antuña. Aparte de en el regreso de la liga para su Caudal, el oviedista González tiene un ojo puesto en el Oviedo-Sporting, que será, pronostica, un derbi "clásico": "Feo, que no pase nada y con un 1-0 para el local".

¿Qué le ha pedido a los Reyes Magos?

Algo bastante simple y, a la vez, muy difícil: que nos respeten las lesiones. Ha sido una de las claves de nuestra primera vuelta, que hemos tenido pocas lesiones y todas ellas de poca duración, y eso ayuda mucho.

Supongo que también habrá apuntado en la lista que el Vetusta empiece a pinchar…

Sí, sí, a pesar de que soy oviedista confeso, ya va tocando que pinchen un poquitín… Lo mejor para Asturias es que juegue el Vetusta contra el Sporting Atlético en play-off y nosotros subamos directos (se ríe).

Eran novenos clasificados en la jornada 7 y, desde entonces, han ganado 9 de 10 partidos. ¿Es cierto eso de que el fútbol son rachas?

Sí, está claro que ha tenido que ver que nos ha salido cara en una serie de cosas, pero no es casualidad. Empezamos un poco dubitativos, sobre todo en nuestro campo, donde no encontramos la forma de ganar a equipos con planteamientos defensivos como Titánico y San Martín, y empezamos a jugar más directos, con dos delanteros, y ¡voilà! Empezamos a ganar partidos. También tiene que ver que Claudio, que se incorporó tarde, cogió la forma a partir de la jornada 5; para mí es el mejor delantero de la categoría.

Llevan siete partidos sin encajar. ¿Se ha vuelto más defensivo?

Llevo 22 años entrenando, y esta es la primera vez que un equipo mío defiende hacia adelante. Y no solo en casa, sino que también lo hemos trasladado a los partidos fuera de casa, y hemos visto que defender hacia adelante y atacar mucho es la mejor forma de no encajar porque de esta manera los rivales casi no nos llegan.

Por lo que comenta, se adapta continuamente a las circunstancias, algo no tan común entre muchos entrenadores.

La idea del cuerpo técnico es armar el juego desde atrás, pero vimos que no podíamos y que hacer eso nos iba a lastrar, que no nos daba. Un entrenador tiene que tener la filosofía de Groucho Marx: si una idea no vale para ganar, no te preocupes, que tengo otras. Creíamos que, tal y como está nuestro campo, jugando el balón desde la defensa íbamos a beneficiar al rival, así que en tres semanas cambiamos todo lo que habíamos trabajado en pretemporada.

¿Ha vuelto Mieres a ilusionarse con su equipo?

Ya en pretemporada percibimos ilusión en la gente. Mi idea era hacer una plantilla totalmente nueva no solo por el tema deportivo, sino porque la gente necesita fichajes y caras nuevas para engancharse, y así ha sido. Tengo la suerte, entre comillas, de que los años anteriores del club fuesen malos, porque eso me da mucho margen para poder hacerlo bien. Pero, al final y al cabo, en el deporte cuando ganas eres rubio con ojos azules y cuando pierdes no hay nadie más feo que tú.

¿Se están moviendo en el mercado?

Salidas si no llega nadie no habrá, a menos que un jugador que juegue poco pida salir, que no queremos ser la cárcel de nadie. Es cierto que hemos perdido a Tito, pero la zona de los extremos es la mejor cubierta de la plantilla. Si no viene nadie que mejore lo que tenemos va a ser difícil que fichemos, pero estamos abiertos a opciones y sabemos que jugadores de otras categorías que están jugando poco quieren venir. En verano nos costó mucho hacer la plantilla, pero ahora notamos que la gente quiere unirse al proyecto.

¿Está contento con el parón navideño o ahora que están tan en forma le hubiera gustado seguir jugando?

Hubiese preferido seguir jugando, prefería parar una semana ahora y luego otra en Semana Santa, que creo que es mejor que parar dos semanas ahora. Los entrenadores somos muy maniáticos y nunca estamos contentos con nada (se ríe).

