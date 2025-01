La revolución del equipo asturiano que ha pasado de descender a pelear por la liga: "Tenemos carácter competitivo"

2024 llegó a ponerse feo para el Club Bádminton Oviedo. Aunque el buen trabajo en sus categorías inferiores sostuvo al club durante el grueso del último año natural en la primera posición del Ranking Único de Clubes, el primer equipo descendió de División de Honor por primera vez en trece años y tras haber ganado dos títulos de Liga (2015 y 2021). Sin embargo, la renuncia del Granada permitió al CB Oviedo continuar en la élite, y la temporada 2024/25 marcha, de momento, por derroteros muy distintos a los de la infausta 2023/24.

El equipo ahora dirigido por Jonhattan Martínez, que vive su segunda etapa en el banquillo azul, es líder de su grupo tras haber ganado los tres partidos que ha disputado, contra Arjonilla, Alicante y Pitius. "Estar líderes e invictos me hace sentir contento, pero me ilusiona más ver la motivación en los ojos cuando miro a la plantilla", asegura Martínez, técnico de un conjunto "sin nada que perder y todo que ganar" cuyo objetivo al inicio de curso era amarrar la permanencia lo antes posible y que ahora, en vista del sobresaliente comienzo, no renuncia a pelear por cotas más altas.

No obstante, los resultados deportivos a corto plazo no son tan importantes como asentar un proyecto "para los próximos tres años", sostiene un Jonhattan que maneja un plantel plagado de juventud que se siente "fuerte y con confianza" y que atesora "carácter competitivo" suficiente para, a pesar de su bisoñez, acertar en la "toma de decisiones" cuando más quema el volante. "Estamos plantando la semilla para tener un buen futuro -resume el técnico-. Tener a tantos jóvenes con tanta proyección nos hace mucha ilusión a todos.

"Hemos cambiado la dinámica con respecto a la temporada pasada. En 2025 queremos luchar por estar arriba, y solo hay una forma de conseguirlo, que es creyendo que podemos hacerlo. De cara a lo que queda de liga, será muy importante ver si conseguimos reforzarnos en el mercado de invierno y poder contar con toda nuestra plantilla en los momentos clave", prosigue un Martínez que reconoce que, por el momento, su regreso no ha podido ser más exitoso.

A falta de completar la primera vuelta con el enfrentamiento de este fin de semana en el Corredoria Arena contra el también invicto Rinconada, el Oviedo se felicita no solo por el invicto en liga sino por éxitos del calado del trofeo femenino de la Copa Iberdrola, que sirvió para llenar el depósito de moral antes de la liga y a la vez para constatar el potencial de jóvenes talentos como Laura Álvarez. Después de una temporada cedida en el Ravachol de Pontevedra, Álvarez ha ganado sus dos puntos en los partidos en los que ha sido alineada -ante Arjonilla y Alicante- y llama a continuar "trabajando muy duro" al tiempo que celebra la apuesta por jugadoras de la base como ella cuya identificación con el club es "total".

Dos años más joven que Laura es Marcos García. Aún en el filial, García -que debutó esta temporada con el primer equipo sumando un punto en el doble masculino contra el Pitius- lleva más de diez años en un CB Oviedo que para él lo es "todo". "Lucho cada día para llegar al primer equipo. Los canteranos sentimos que nos dan oportunidades y confianza y, además, hay mucho compañerismo en el equipo. Eso nos da tranquilidad", explica García, otro canterano con proyección en un Oviedo que tiene el futuro asegurado.

