Las insólitas anécdotas de derbi de dos míticos de Oviedo y Sporting: "Era con el que más peleaba, éramos la gasolina y la mecha"

Santiago García Barrero (Oviedo, 1961) ejerce de local en el encuentro en la sede ovetense de LA NUEVA ESPAÑA con Donato "Tati" Alcalde (Salinas, 1964). A los dos exfutbolistas les une su paso -en distintas temporadas- por el Avilés y su idea de lo que ha de ser un Oviedo-Sporting. Si García Barrero se hinchó a jugar derbis de azul durante su etapa formativa en el Oviedo y en cambio no tuvo la oportunidad de medirse al eterno rival en partido oficial, a Tati, que se fajó en varias batallas inolvidables en el Tartiere, le sucede lo contrario, pues fichó por el Sporting a los 22 años, tras formarse en el Ensidesa y pasar por el Avilés. Ambos acuden a la cita pertrechados con evocadoras zamarras.

-Pregunta: Háblenme de las camisetas con las que han venido.

-Tati Alcalde: Con esta camiseta tengo una foto que salió en prensa de un derbi en El Molinón con Ramos Marcos. Era yo capitán del Sporting y el del Oviedo era Berto. Fue el año que jugamos la UEFA. Le tengo cariño por eso.

-P.: ¿Era de guardar camisetas?

-T. A.: Sí, sí. Recuerdo guardar la de mi debut en El Molinón en Copa de la Liga contra el Barcelona.

-Santiago García Barrero: ¿Tú venías del Sporting Atlético?

-T. A.: No, no, del Avilés Industrial. Ese año (1986) fue muy atípico, porque venía de jugar en el campo de la Camocha, del Caudal... ¡y de repente debuto contra el Barcelona! Se me pusieron aquí (se lleva la mano derecha a la garganta). No sé si ganamos, porque tengo muy mala memoria (el partido acabó en empate a dos), pero lo recuerdo con mucho cariño porque en aquel Barça jugaba Migueli, uno de mis ídolos.

-S. G. B.: Ahora que hablas de Migueli... ¡cómo cambió la morfología de los futbolistas! Ibas a jugar a Huelva y el central del equipo era el paisano más fuerte del pueblo, y ves a los chavales de ahora y todos están finos y apretados.

-T. A.: Los centrales metían miedo. Recuerdo contra el Atlético de Madrid, cuando hacían pareja Goikoetxea y Artexe, que daba miedo ir a los córneres. Te miraban con una cara... parecían matones.

-S. G. B.: Puntuar fuera de casa era un milagro: ibas a rematar un córner y te despedías antes de los compañeros, de la familia...

- P.: Supongo que influiría el hecho de que no hubiera televisión.

-T. A.: Ahora hay mil planos, pero cuando nosotros jugábamos había como mucho cuatro cámaras. ¿Te acuerdas de las repeticiones en Estudio Estadio, Santi? ¡Siempre ponían la misma toma! (Se ríen ambos).

-P.: Santiago, hábleme de su camiseta.

-S. G. B.: Es de un amigo (se ríe). De mi época no tengo ninguna porque no nos dejaban llevárnoslas; había una o dos para toda la temporada, era un sacrilegio llevártela a casa.

-P.: Vamos a lo del sábado. ¿Cómo lo ven?

-T. A.: Creo que los dos equipos llegan condicionados por los últimos malos resultados. Pero bueno, como se suele decir, año nuevo, vida nueva.

-S. G. B.: Veo al Oviedo guadianesco. A veces parece un equipo sólido, con un plantillón, y otras es desconcertante. Así que no tengo ni idea de qué va a pasar...

-P.: Las bajas de Cazorla y Seoane pueden condicionar el partido.

-T. A.: Sí, sobre todo la de Cazorla, porque en estos partidos es importante tener un punto de calma, y ese oficio y esa experiencia te la puede dar Santi.

-P. ¿Quién le daba al Sporting esa tranquilidad en su época?

-T. A.: Xuacu (Joaquín Alonso). Era un líder en el campo. Y eso que coincidí con grandes jugadores. Estuve con el Brujo (Quini) en su último año. También jugué con Giménez, Mesa, Ablanedo, Esteban, que luego fue el Madrid... había un gran equipo. Villa, Zurdi... Pero en cuanto a liderazgo, Xuacu. No tiene nada que ver, pero me estoy acordando, viendo estas camisetas antiguas, de los pantalones con los que jugábamos. Eran pantaloninos... Enseñabas todo el pegollo, como los argentinos (se ríe).

-P.: La estética del fútbol ha cambiado mucho. Aunque ahora están de moda las camisetas retro, sobre todo las de los 80 y los 90.

-T. A.: Yo tengo la del Milan de Van Basten. Me la cambié con él cuando jugamos contra el Milan. La tengo enmarcada en la oficina. Llegaron a ofrecerme una pasta por ella...

-S. G. B.: Antes los equipos tenían su camiseta y ya está. Pasaba como con las plantillas, que tú nacías y morías en el mismo equipo. Ha cambiado todo mucho.

-P.: Eso que comenta Santiago de que los jugadores permanecían durante más tiempo en su equipo hacía también más intensa la rivalidad en los derbis.

-T. A.: Había mucha gente de casa que llevaba jugando derbis toda su vida y que cuando jugaba un derbi en el primer equipo llegaba con el cuchillo entre los dientes. Ahora llega un tío que viene de no sé dónde y no sabe qué es un derbi hasta que lo juega. Y flipa, claro. ¡Si hasta yo sigo flipando!

-P.: Santiago no pudo jugar ningún derbi en el primer equipo.

-S. G. B.: Es que nosotros estábamos en Segunda y ellos estaban jugando la UEFA. Solo jugué en amistosos: el trofeo Costa Verde, el Ciudad de Oviedo...

-P.: Pero sí jugó muchos derbis en categorías inferiores.

-S. G. B.: Sí, muchos, y además nos jugábamos cada temporada la liga.

-P.: Tati, ¿cuál es su mejor recuerdo de un derbi?

-T. A.: Uf, no sé. Tengo buen recuerdo de casi todos a nivel individual, menos de los que perdí, claro. Me acuerdo de hacerle un penalti a Lacatus clamoroso un día que perdimos 1-0 en el Tartiere...

-P.: ¿Cómo se digiere eso?

-T. A.: Pregúnteselo a Ciriaco (Cano, exjugador y exentrenador del Sporting), que cada vez que nos vemos me lo recuerda (se ríe). Es difícil, porque la gente te lo recuerda, todavía ahora. Esas jugadas marcan. Es que el penalti fue clamoroso, sin dudas.

-P.: ¿No lo protestó?

-T. A.: No, no... Yo antes de tocarlo sabía que iba a hacer penalti. Recuerdo la jugada. Le meten un balón a Lacatus a la espalda de la defensa, estaba el campo mojado y fui al suelo, que a mí me gustaba mucho, y cuando me tiré ya sabía que me lo llevaba por delante.

-P.: ¿Algún jugador del Oviedo al que le costase especialmente marcar?

-T. A.: Yo los fajes más grandes los tuve con Carlos. Él era guerrillero, y claro, nos juntábamos la gasolina con la mecha. Estábamos todo el partido insultándonos y acordándonos de nuestras familias. Mire que yo di caña, pero, igual menos de Hugo Sánchez, y ni eso, no guardo mal recuerdo de ninguno. De hecho, me encanta coincidir con Carlos.

-P. ¿Va a ir al Tartiere el sábado, Santiago?

-S. G. B.: Sí, creo que sí. Mire, otra cosa que ha cambiado mucho, y a mejor, con respecto a nuestra época es la atmósfera. Antes iban al campo señores trajeados con puro y ahora todo el mundo lleva la camiseta del equipo. También cuando empatábamos o perdíamos en casa nos llevábamos una pañolada, llovían almohadillas... Era un drama. El fútbol ahora es más lúdico.

-P. ¿Se ponen más nervioso ahora como espectadores que cuando les tocaba jugar?

-S. G. B.: Yo jugando me ponía muy nervioso. Es algo que tenemos todos los futbolistas, creo. Sobre todo en las horas previas, que se me hacían muy largas.

-T. A.: En los momentos antes de salir a jugar estaba cardíaco. Cuando pisaba el campo y volvía al vestuario, era como si me hiciera un clic la cabeza, el olor del verde.. A mí, además, me encantaba que me insultasen desde la grada. Era buena señal. Me acuerdo un año en el Bernabéu, contra la Quinta del Buitre, que nos estaban metiendo una paliza. Me dije: "Bueno, me voy para Gijón con una "gosiada", pero por lo menos me voy a ir contento". Saqué el hacha y empecé a pegar... y el fondo norte y el fondo sur coreándome: "hijo de p...". Ya me podía marchar tranquilo (se ríe).

-P.: Era una época en la que se pegaba el triple.

-S. G. B.: Había muchísima más violencia, sin duda.

-P.: ¿Recuerdan algún derbi especialmente caliente?

-T. A.: Cuando estaban Gorriarán y Sañudo de centrales en el Oviedo rascaban pero bien. Los jóvenes de Gijón, como Luis Enrique, Juanele y Manjarín, que habían mamado los derbis en sus etapas de formación, iban a estos partidos como motos. Pues éstos se tiraban el partido insultándose con Gorriarán y Sañudo. Me acuerdo de un córner en el que Sañudo, que tenía ese aspecto, con ese bigote, un pedazo de tío, le empieza a decir a Luis Enrique: "¡Eh, chavalín, chavalín...!" (aflauta la voz y se ríe).

-P. De todas las cosas que han cambiado estos años en torno a los derbis, ¿qué es lo que más les gusta y lo que menos?

-S. G. B.: Como decía antes, lo que más es la atmósfera en el campo, el colorido. Pero es sonrojante y bochornoso para el pueblo asturiano, que somos gente de acogida, que este partido siga siendo de alto riesgo porque haya cuatro energúmenos que quieren pegarse. Yo voy todos los años al Seis Naciones de rugby y en Cardiff, en un Gales-Escocia, los jugadores se matan por ganar en el campo. Pero los galeses y los escoceses están juntos tomando cervezas y cantando en el pub, gane quien gane.

-T. A.: En la vida hay cosas muchísimo más importantes que el fútbol.

Suscríbete para seguir leyendo