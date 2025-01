Héctor Galán, ante el partido que mide al Obradoiro y al Alimerka Oviedo Baloncesto: "Viendo desde fuera lo que hace, el OCB tiene aún más mérito"

Han pasado apenas ocho meses desde que Héctor Galán (Avilés, 1973) saliera ovacionado de Pumarín tras anunciar su salida del Alimerka Oviedo, club en el que había estado como director general desde su fundación, en 2004. Todo ha cambiado mucho desde entonces. El asturiano es ahora director general del Monbus Obradoiro, un club que, a pesar de su mal comienzo, sigue aspirando a subir a la ACB, mientras el Alimerka trata de sobrevivir en una Primera FEB durísima. A pesar de todo, el club asturiano buscará mañana (19.30) dar la campanada ante el Obradoiro en un pabellón, el Fontes do Sar, en el que nunca ha jugado. Galán explica a LA NUEVA ESPAÑA cómo está siendo su nueva experiencia.

En el aspecto personal, ¿qué balance hace de estos meses ?

Desde el punto de vista personal estoy contento, esto era lo que buscaba, un proyecto nuevo, diferente, y encima he tenido la suerte de que lo he encontrado cerca de casa cuando podía haber sido otro sitio más complicado para compatibilizar con la familia. Además, es un club fantástico, con un gran campo, una afición maravillosa y una exigencia alta como corresponde a lo que significa el Obradorio.

¿Y en lo deportivo?

En lo profesional no estoy nada contento con los resultados. La idea inicial, lo que pensábamos, era muy diferente. Estamos asumiendo que no se ha hecho un buen trabajo, ha salido un entrenador (Gonzalo Rodríguez), que era algo que no se contemplaba en ningún caso.

¿Cómo se puede arreglar?

Tenemos poco margen de maniobra. El tiempo para hacer las cosas bien es el verano. Tenemos una buena plantilla, no creo que sea una cuestión de nombres, lo que no hemos conseguido es ser un equipo cohesionado, somos muy irregulares. Son cosas que tenemos que corregir para salir de esta situación.

¿Qué les aporta Félix Alonso?

Lo conozco hace años. Cuando tomamos la decisión de que saliera Gonzalo estaba claro que necesitábamos a alguien con experiencia, que conociera la categoría y que asumiera la exigencia de este club. El objetivo, el ascenso, sigue intacto, nadie lo ha cambiado. Félix cumplía los requisitos.

¿Volverán a acudir al mercado?

Vamos a intentar hacer todas las cosas que sean necesarias para ser sólidos y ojalá lo consigamos con la gente que tenemos, pero estamos obligados a rendir mejor.

El objetivo del ascenso directo es ya muy difícil. ¿Eso les obliga a centrarse en el play-off?

Despejas la expectativa del ascenso directo. Tenemos que reconocer que no lo hemos conseguido. En lo que hay que pensar ahora es en ser cada vez mejores y en entrar al play-off con la flecha hacia arriba, clasificados lo más alto posible, pero centrados en ser el mejor equipo posible. Ese es el trabajo.

¿Cómo lleva la exigencia de un club como Obradoiro?

Esa exigencia está ahí porque no están saliendo bien las cosas, si el equipo estuviera mejor no lo notas. El equipo no consiguió ser regular y eso abrió la caja de las dudas y es responsabilidad nuestra que eso cambie. Tenemos que aprovechar que, a pesar de todo, viene mucha gente al pabellón, que la afición responde, que no hay reproches y eso es muy de agradecer.

¿Le va a resultar extraño recibir al Alimerka Oviedo?

Seguro que va a ser diferente a otro partido. Es mi casa y son mis amigos. Será curioso estar en el otro lado, pero a la vez bonito. Santiago es uno de esos sitios a los que te hace ilusión ir, va a ser una experiencia bonita para ellos y espero que también para mí.

¿Sigue al Oviedo Baloncesto?

Sí. Hablo mucho con ellos, estoy pendiente porque es mi obligación y por lo personal.

¿Cómo ve al equipo?

Bien. Ahora que estoy fuera veo que tiene aún más mérito lo que hace el OCB. Sé que se repite todos los años, pero hay que decirlo. Veo que, como el año pasado, se están escapando victorias que estaban cerca, pero el equipo está compitiendo, peleando. La última victoria en liga fue muy importante.

¿A qué se refiere cuando habla del mérito que tiene el OCB?

No me gusta hablar de que es algo heroico, pero lo están haciendo muy bien, competir con el mismo presupuesto desde hace años en una liga en la que cada vez más proyectos aumentan su presupuesto es muy difícil. No son solo los seis o siete que buscan claramente el ascenso, son muchos más los que quieren hacerlo bien y tienen cada vez más recursos. Solo estar ahí compitiendo y luchando... ahí está el mérito.

¿Qué le pareció la llegada de Langarita? Usted coincidió con él.

Estuvieron involucrados en el club los cuatro de la familia, me acuerdo de ellos y a la madre la he seguido viendo en competiciones. Me parece un movimiento muy bueno, tiene talento, descaro, les va a dar mucho. Además, es muy bueno para la imagen del OCB como un sitio para crecer. Es un ejemplo más. Langarita eligió Oviedo porque sabe que lo van a tratar bien y porque se hace un buen trabajo en pista.

¿Qué fortalezas y qué debilidades ve al OCB?

Fortaleza, conociendo a Javi (Rodríguez, entrenador del OCB), es el propio equipo. Tiene individualidades muy interesantes pero no dependen de un solo jugador. La fortaleza es que es un equipo solidario en el que un día brilla uno y otro día otro, juegan a que la amenaza esté siempre presente, el peligro viene de ahí. En cuanto a debilidades, más que debilidades es la propia competición, necesitas rendir siempre a muy buen nivel para poder competir.

Es el año de salvar al equipo antes de ir al Palacio de los Deportes.

No tengo información del Palacio, pero parece que está ya todo en la recta final. Sigo viéndolo como una oportunidad, es el momento de asumir ese reto y que sea un punto de inflexión para competir en igualdad de condiciones. No va a ser sencillo, es un camino nuevo, pero al Palacio se va nada menos que el decano de Primera FEB; el club tiene que dar un paso adelante, pero también la ciudad y las instituciones.

¿Es urgente para el OCB crecer económicamente?

Me parece urgente incluso a nivel de imagen. Es como lo del Palacio, el equipo no puede seguir en Pumarín por mucho que queramos a Pumarín. Precisamente, uno de los motivos de irse al Palacio es poder dar un salto presupuestario que la liga te está exigiendo. Vamos a ver qué actitud tienen las instituciones ante esta situación, que es una oportunidad.

