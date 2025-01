Javi Rozada, entrenador del Avilés: "Terminar la primera vuelta fuera del play-off lo considero un fracaso"

Javi Rozada, en su primera comparecencia de 2025, analizó la situación actual del equipo que entrena, el Avilés. Una rueda de prensa en la que quiso dar por cerrada una primera vuelta muy complicada para el conjunto blanquiazul y mirar con optimismo una segunda parte en la que aspira a clasificar al equipo para disputar el play-off de ascenso a Primera Federación. La llegada de Isi Ros, la recuperación de futbolistas lesionados y el buen trabajo del equipo en los primeros entrenamientos del año hacen el técnico de Oviedo ser muy positivo de cara al partido del domingo (16.00 horas) en el campo del Coruxo.

¿Cómo fue la reunión con Diego Baeza (presidente del Avilés) en Navidad?: "La reunión la tuvimos el día 24 de diciembre, por la mañana, pusimos sobre la mesa todo y fue para ayudar al club. Él expresó lo que tenía que expresar, yo también, dije que en ese momento había problemas, que no estaba cómodo, él me los fue solucionando; al final lo que teníamos que hacer era sentarnos, por el bien del Avilés, lo hicimos, y ahora pensando ya en la segunda vuelta, en que tenemos una responsabilidad grande y eso es lo que nos ocupa y nos preocupa ahora".

¿Qué tiene que mejorar usted como entrenador?: "Siempre tenemos que mejorar, está claro que, cuando tienes 26 puntos y no tienes al equipo en play-off, pues algo siempre podías haber hecho mejor; pese a todo lo que te pasó, tener al equipo un poco más arriba. Intento siempre dar el máximo, soy muy exigente conmigo mismo, muy perfeccionista, vamos a los partidos y mis ayudantes están incluso asustados porque yo cargo con toda la responsabilidad de que salga mal una cosa, de que salga mal otra, sé que siempre tengo que mejorar, está claro que en el último partido contra el Numancia la defensa de cinco fue un auténtico desastre, y eso es responsabilidad mía, hay muchas cosas que tengo que mejorar".

¿Cómo está el equipo tras el descanso de Navidad?: "Bien, la gente vino animada. Se nos hizo muy larga la primera vuelta, no es normal lo que ha pasado, no quiero ni hablar de ello, como les dije el día 2 de enero a los jugadores, del 2 de enero para adelante; a la gente la veo bien, ilusionada, entrenando con un compromiso muy grande y este equipo cuando la gente está comprometida, está intensa, está concentrada, la verdad, con el cuerpo técnico, con sinergia, me da mucha seguridad, confío en que en esta segunda vuelta las cosas salga como queremos, que para eso estamos aquí".

¿Cómo está el capítulo de lesionados? ¿Y Edu Cortina?: "Tenemos a Rober, que no llega para el fin de semana; tenemos a Davo, que está acabando, la semana que viene estará disponible; tenemos a Mece, que dentro de dos semanas estará disponible; y el tema de Edu, que ayer hizo una prueba importante, buena, y yo espero que la semana que viene vaya haciendo cosas y ojalá se vaya pudiendo meter con el grupo en breve. Vamos recuperando gente, ojalá podamos estar todos porque cuando estemos todos vamos a ser un muy buen equipo".

¿Estarán Gete e Isi para el partido del domingo?: "Hay temas burocráticos de ficha y demás, pero por lo que me dicen en el club espero que lleguen; para ser titulares o no, depende, llevan los dos mucho tiempo sin competir y tenemos que valorar el escenario posible de partido, va a ser muy largo, decidiremos estos días, entre hoy y mañana, lo que haremos".

¿Qué le parece el fichaje de Isi Ros?: "Tiene una condición muy difícil en el fútbol, un uno contra uno muy bueno, buen cambio de ritmo, además aprieta muy bien hacia adelante, me hablan maravillas, es un jugador que tiene hambre por seguir creciendo en el fútbol, a pesar de tener 29 años, ojalá yo le pueda ayudar a que esas condiciones que tiene le valgan para que los últimos años de su fútbol que le quedan disfrutar de él, estar en categorías importantes, pienso que tiene unas condiciones importantes; estoy agradecido a él por apostar por venir aquí y al club porque es un jugador importante".

¿Cómo es de importante ganar al Coruxo?: "Importante, más que una victoria me centro en que el equipo compita y vuelva a ser el Avilés que todos queremos, reconocible y que esté en el partido los 90 minutos. Los últimos tres partidos el equipo no compitió bien, no estuvo dentro del partido, espero que este partido de Coruxo el equipo desde el principio salga con intensidad, comprometido, concentrado, que maneje bien los minipartidos, tengo confianza en que así va a ser porque la semana está siendo francamente buena".

¿Cómo es el Coruxo?: "Un buen equipo, me enfrenté a él con el Lealtad, con el Oviedo B, es un equipo que tiene buenos jugadores siempre, en Galicia tienen muchos apoyos, Vigo es una ciudad muy grande, es el único equipo aparte del Celta y su filial que tienen; dispone de buenos jugadores, un campo bueno, es un equipo que intenta jugar, que propone, que se asocian bien, que juegan bien a uno o dos toques y que como les dejes jugar en el ritmo de ellos y te sometan es complicado, se te pone el campo cuesta abajo y se te hace difícil. Tenemos que intentar contrarrestar ese juego, llevarlo al contexto nuestro, donde ellos estén más incómodos, sabemos que es un buen equipo pero nosotros, tal y como llegamos, estoy convencido de que vamos a poder hacerles daño".

¿Tiene que dar un paso adelante la plantilla para jugar el play-off?: "Tenemos que dar todos un poco más, al final es cierto que, lo dije aquí al acabar la última rueda de prensa, no hemos podido luchar la liga, es lógico, no has tenido a los jugadores, nunca se sabrá hasta dónde hubiéramos llegado con todos los jugadores, pero no haber acabado en play-off en la primera vuelta yo lo considero un fracaso a pesar de todo lo que nos ha pasado; todos tenemos que mejorar, acabar fuera de play-off ha sido muy duro, estuvimos trece jornadas dentro y salir como salimos en la última antes de Navidad no nos gustó. Dar todos un poco más y cuando todos damos un poco más... yo confío mucho en el equipo, el club trajo a un jugador importante... que entre todos podamos ir partido a partido y que consigamos el objetivo final de meterse en play-off".

¿Necesita un central tras la salida de Luis Martínez?: "La salida de Luis es dura porque estaba jugando, pero entiendo a Luis, que ha tenido unas desgracias grandes, se le ha juntado todo, esta categoría, con todo el respeto, no es como el fútbol profesional, que tienes que aguantar en un sitio, aquí somos personas lo primero, creo que el club actuó bien, él necesitaba estar con su familia, con su madre, porque ha sido muy duro, encima en las fechas en las que ha sido, un buen profesional, una buena persona, un tío que ha dado rendimiento, jugador de equipo, desearle lo mejor a nivel profesional y a nivel personal, nos quedamos ahora con tres centrales, Babin, Josín y Julio, a nosotros no nos afecta, vamos a tirar, pienso que el equipo sigue equilibrado".

¿Necesita algún refuerzo más?: "A ver cómo queda la parte de arriba, si hay alguna salida más tendrá que haber alguna entrada, está el tema de que aparezca algún central al final del mercado, pero prácticamente creo que la plantilla está cerrada, si estamos todos creo que somos un buen equipo y tampoco espero gran cosa porque creo que el equipo respecto a la primera vuelta es mejor. Si sale alguien y llega alguien arriba que nos dé energías y piernas bien".