La jugadora del MotiveMarket.com Gijón Ana Carolina se va al AEK de Atenas

El MotiveMarket.com ha dicho adiós a Ana Carolina. La central brasileña es nueva jugadora del AEK de Atenas griego, donde vivirá su segunda etapa, tras acordar la rescisión de su contrato con el conjunto gijonés. Hay salidas, pero no entradas en la plantilla. Esta baja no llevará aparajada alguna cara nueva en los próximos días. El club ha aclarado que "no habrá incorporaciones adicionales debido al ajustado presupuesto del equipo. El proyecto continuará dando más minutos a las jugadoras y fomentando la cantera, en concreto a las juveniles". Confianza en la cantera y a continuar en la pelea por salir de la última plaza en la Liga Guerreras. La marcha de Ana Carolina se convierte en un nuevo revés en la complicada campaña del MotiveMarket.com, que solo ha podido sumar un punto en los once primeros partidos de la competición liguera. El club emitió una nota para explicar cómo de ha dado la marcha de la brasileña. En él se detalla que ha sido a través de una comunicación del representante de la jugadora "con motivo de una oferta del AEK de Atenas, un equipo en el que ya había jugado anteriormente, por lo se ha llegado a un acuerdo por ambas partes". Ante este escenario, equipo de La Calzada apuesta por redoblar la apuesta por las jugadoras de la casa. Las gijonesas retoman mañana la competición visitando al Conservas Orbe Rubensa Porriño, a partir de las 18.15 horas. Las pontevedresas marchan en sexta posición, con trece puntos. n