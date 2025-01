El Langreo retoma la competición visitando Torrelavega

Después de un parón navideño que, como reconoce su entrenador, Pablo Acebal, era necesario, el Langreo regresa a la competición visitando a la Gimnástica de Torrelavega (domingo, 17 horas). El equipo de Ganzábal aspira a comenzar la segunda vuelta con el mismo acierto con el que cerró la primera, al sumar siete de los nueve últimos puntos en juego y quedarse así dos puntos por detrás del play-off y tres por delante de un play-out por la permanencia en el que se encuentra el Coruxo. Con el mercado de invierno abierto, Acebal se muestra reacio a que haya movimientos: "Me gustaría que no hubiera salidas porque estoy más que contento con la actual plantilla". Sobre su rival de mañana, una Gimnástica que está a siete puntos del play-out, Acebal comentó que es un equipo "competitivo" al que "no le está acompañando la suerte". Llanera-Rayo Cantabria. Por su parte, el Llanera abre la segunda vuelta recibiendo al Rayo Cantabria (domingo, 12.30 horas).Los de Chuchi Collado, a diez puntos del play-out, deben ganar para apurar sus opciones de permanencia.