Siguen las rachas de equipos imparables que van rumbo a hacer historia: así fue la jornada en el fútbol asturiano

Bahamonde (2); Álex Abril (1), Juan Laine (2), Dani Pérez (2), Pablo Coutado (1); Pablo Sánchez (3) y Mario Monasterio (2).

Cambios: Mario Morán (1) por Lucas Rodríguez, Ibai (1) por Pablo Sánchez y Antón Antuña (1) por Pablo Coutado, min. 75. Soham (s. c.) por Carlos Figar, min. 79. Borja Sierra (s. c.) por Dani Pérez, min. 85.

Vetusta: Javi Narváez (2); Marcos López (2), Marco Esteban (1), Eze (2), Adrián López (1); Diego Tejón (2), José Luis Pereda (1), Lamine Gueye (2); Diego Menéndez (2), Santi Miguélez (3) y Joaquín Delgado (3).

Cambios: Pelayo García (1) por Diego Menéndez, min. 68. Nacho Estrada (s. c.) por Lamine Gueye y Rubén Valdera (s. c.) por Diego Tejón. Óscar Maza (s. c.) por Joaquín Delgado y Nico Blázquez (s. c.) por Marcos López, min. 86.

Goles: 0-1, min. 65: Santi Miguélez. 0-2, min. 71: Joaquín Delgado.

Árbitro: Rodríguez Montes (delegación de Nalón). Amonestó a los locales Guille Bahamonde y Dani Pérez.

Finstral-El Sotón: Unos 200 espectadores.