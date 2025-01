Un histórico que quiere volver a su sitio: una goleada para marcar territorio

La Primera Asturfútbol regresó a la acción tras dos semanas de parón navideño con un encuentro de gran cartel como el que enfrentaba a Siero y Astur. Los sierenses, segundos clasificados, salvaron un punto valioso en su visita al Hermanos Llana ante un Astur al que le urgía ganar y que tras el empate se distancia a nueve puntos de la zona de ascenso.

En contraste con el mal momento que atraviesan los ovetenses irrumpe el Llanes, que pegó puñetazo en la mesa al golear por 5-1 al Muros para mantenerse a dos puntos de un Navarro que no falló en el Muro de Zaro contra el Llaranes (2-1). El que tampoco perdonó fue el Industrial. El líder volvió a la senda de la victoria tras haber perdido sus dos anteriores partidos venciendo a domicilio al Andés (1-2) para distanciarse aún más del cuarto clasificado, el Sporting C, que pinchó en Mareo ante el Candás en un encuentro en el que no hubo goles.

