El asturiano que es el más joven en ser presidente de una federación deportiva: "Debemos funcionar como una empresa"

Licenciado en Geografía y Ordenación de Territorio y en Derecho, lo que más llama la atención en el castrillonense Juan Manuel Riesgo Vialás es su edad, 33 años, inusualmente baja en una persona de su cargo. El flamante presidente de la Federación de Atletismo del Principado de Asturias desde hace un par de meses aspira a gobernar el atletismo asturiano según las normas de un universo que le es conocido, el de la empresa privada.

¿De dónde viene su relación con el atletismo?

Empecé en el atletismo muy pequeño, corriendo en las pistas que había cerca del colegio Quirinal (en Avilés), y entré con siete u ocho años en la Avilesina. Tuve suerte y fui sacando marcas mínimas que me permitieron ir a los campeonatos de España de infantil, cadete, junior… Hice amistades y me fui quedando en este mundillo.

¿En qué competía?

Primero corría 400 metros y luego me pasé a 800. No era especialmente rápido ni tampoco muy resistente, así que tuve que adaptarme (se ríe).

¿Por qué quiso ser presidente de la Federación?

Formaba parte de un grupo de personas que no estábamos conformes con la dirección de la Federación; considerábamos que estaban perdiéndose oportunidades y que, si no había cambios, el panorama pintaba negro. Nos presentamos en 2020 y ganamos en votos totales, pero, como se vota por estamentos, acabamos perdiendo. En el estamento de los jueces de competición, por ejemplo, saqué cero votos…

¿Qué se ha encontrado en sus primeros meses en el cargo?

Los inicios son siempre complicados. Confiamos en que los cambios que queremos implementar permitan crecer al atletismo. Ahora, por ejemplo, empezamos un nuevo curso de jueces de competición, y hemos tenido un éxito inesperado: esperábamos 20 inscritos y hay 49. Son cosas que demuestran que la gente tiene ganas de que esto funcione.

¿Cuál es la situación económica de la Federación?

Es un asunto complicado, pues nuestros recursos dependen de una subvención que siempre es exigua y de las cuotas que aportan los atletas, pero estamos dinamizando la situación introduciendo sponsors, que por esa vía antes no recibíamos nada y ahora ya contamos con cinco mil euros de patrocinadores.

¿Su juventud es una losa o un estímulo?

Me han dicho que soy el presidente de una federación más joven de España. Lo asumo como un reto. Tengo dos carreras y un puesto fuerte en una empresa, e, igual que mi equipo directivo, no estoy vinculado profesionalmente con el deporte. Como le digo, es un gran reto. Creo que la Federación debe funcionar como una empresa. Si conseguimos que así sea, nos irá bien a todos.

¿A qué se refiere cuando dice que la Federación debe tener un funcionamiento empresarial?

La Federación debe tener todos los aspectos definidos en aspectos como el funcionamiento de las competiciones o el dinero. Ahora estamos desarrollando un plan de igualdad que no teníamos, un régimen de sanciones… Es una modernización que empezará en la web, que la cambiaremos este mismo mes.

Decía antes que difería de la visión de la anterior junta directiva.

Es que nuestra relación con el atletismo es diferente. Para mí es un hobby y hay otra gente que se dedica profesionalmente a ello, por lo que nuestra visión será diferente, ni mejor ni peor.

¿Cuál es el reto más acuciante para la Federación que dirige?

Sacar adelante las competiciones, porque tenemos poquísimos jueces disponibles. Como objetivo a cuatro años vista nos planteamos que la Federación vuelva al Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, que somos los únicos que no vamos. También queremos conseguir que los menores no tengan que pagar para ir a los campeonatos autonómicos.

Hábleme de la situación del atletismo base.

No hay un mal nivel. La Federación debe apoyar a los clubes y a los entrenadores, y poner el foco en edades como los catorce, quince años, porque ahí detectamos una tasa de abandono impresionante, sobre todo en chicas; de ahí que implementemos el plan de igualdad del que hablaba. Estamos trabajando para ver cómo conseguimos que las chicas de esas edades que no encuentran suficiente motivación o no ven cómo compaginar los estudios y el atletismo sigan entrenando.

¿Por qué quiere ser recordado cuando concluya su mandato?

Esperamos poder cumplir estos retos que le comento y que se recuerde ese tiempo como el momento en el que se modernizó la Federación, en el que se pasó de un sistema arcaico en el que todo es en papel a una Federación digital y económicamente solvente.

