Entrevista con Isi Ros, fichaje estrella del Avilés durante el mercado invernal: "Tenía claro que quería volver"

Es el fichaje estrella del Avilés en este mercado invernal. El jugador que gran parte de la afición quería que volviese al Suárez Puerta. Cuando su anterior club anunció que Isi Ros (Torres de Castilla, 1995) quedaba libre, los seguidores blanquiazules ya soñaban con su regreso. Tras ser uno de los protagonistas en el año del casi ascenso, ahora el murciano quiere volver a liderar el ataque de los avilesinos para lograr lo que se le escapó de las manos. Ante el Coruxo ya fue titular, dejando buenas sensaciones, y ahora no oculta las ganas de volver a jugar en el Suárez Puerta, la que considera su casa.

-Comentaba que acabó su reestreno reventado.

-Llevaba casi un mes parado, trabajando solo, y no es lo mismo que cuando estás compitiendo con tus compañeros. Se nota mucho el ritmo de los partidos. Dentro de lo que cabe acabé bien, pero rendido. El equipo compitió hasta el final, tuvimos ocasiones para llevarnos el partido. La primera parte fue bastante buena y podíamos haber sentenciado.

-Si este partido le pilla en dos semanas quizás la balanza se hubiese decantado para el lado blanquiazul.

-Lo hablé con mis compañeros: tuve una ocasión que la voy a recordar. Si me pilla en dos semanas, con más ritmo y frescura, estoy segurísimo que hubiese sido un buen mano a mano.

-¿Cómo se ha sentido al volver a verse con la camiseta del Avilés?

-Estoy súper contento. Tenía muchas ganas de volver aquí porque me siento súper querido, que para mí es fundamental a la hora de elegir equipo. La afición me ha arropado mucho desde el primer momento. Ahora toca volver a jugar en el Suárez Puerta y espero darles los tres puntos.

-Cuando se conoció que usted quedaba libre la lluvia de mensajes por parte de los aficionados en redes sociales fue incesante.

-Cuando acabé con el Águilas me llegaron muchísimos mensajes de Avilés pidiéndome que volviese. Eso hace que la decisión sea mucho más fácil. Tenía ofertas de otros equipos, pero no me lo planteé porque tenía clara cuál era mi decisión.

-¿Qué tiene el Avilés que no tienen otros equipos de su pasado?

-El año que estuve aquí me sentí yo mismo. Llevaba mucho tiempo sin sentirme a gusto, valorado, y cuando estás en un sitio donde la ciudad te apoya es fundamental. Te hace crecer como jugador y te hace ser tú.

-¿Qué ha cambiado del Isi Ros que se fue al que ha vuelto?

-No ha cambiado mucho, la verdad. Fui al Águilas como un jugador importante y no salieron las cosas. No solo a mí, también al equipo. El fútbol no es solo dinero, es estar a gusto y sentirse valorado. Quería salir de ahí para venir al Avilés. El club me lo impidió en verano y en diciembre finalizamos el contrato.

-Estuvo la posibilidad de que volviese ya en el mercado de verano.

-Diego (Baeza) lo intentó, yo puse muchas facilidades para poder salir, pero tenía contrato y no se pudo. Le dije que estuviese tranquilo, que iba a volver, porque tenía muchísimas ganas. Al final se ha terminado dando.

-Lleva aquí dos semanas. ¿Cómo está viendo al equipo?

-Estoy convencidísimo de que, si el partido ante el Coruxo lo jugamos diez veces, ganamos ocho. El equipo compitió hasta el final, lo dimos todo y tuvimos un montón de ocasiones para cerrar el partido. Creo que tenemos un equipazo y estoy convencido de que vamos a conseguir el objetivo, que es entrar en play-off y, a partir de ahí, intentar el ascenso.

-¿Está preparado para otro play-off?

-Sí. Tengo muchas ganas, ganas de llegar a esa final de play-off. Tenemos que conseguirlo. Este año lo tenemos que conseguir.

-¿Qué tal han sido sus primeros días con Javi Rozada?

-Muy bien, la verdad. Es un entrenador intenso y eso a mí me tira mucho. Te dice las cosas claras, es un tío que vive el fútbol muy intensamente. Estoy súper contento con él, me ha apoyado desde que he llegado aquí. Hemos hablado mucho y estoy contento.

-Este domingo se vuelve a estrenar en el Suárez Puerta. ¿Cómo cree que va a ser el recibimiento de la afición?

-No sabe las ganas que tengo de que sea domingo. Estoy ansioso por ver a nuestra gente y espero que todo vaya bien. Lo más importante es que logremos la victoria.

-¿Sueña con un redebut en casa con gol y tres puntos?

-Ojalá, espero que sí. Sería el regreso soñado.

