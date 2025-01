El Avilés descarta moverse para fichar un delantero top

Confianza en la potencia de fuego del ataque del Avilés. Aunque ha movido a la delantera (la salida de Bashiru, sin apenas minutos, al Real Ávila), parece muy poco probable que los blanquiazules vayan a firmar un ariete top en este mercado invernal. Desde el club tienen confianza en los tres nueves de la plantilla, Natalio, Santamaría y Javi Cueto, y solo si sale una oportunidad que consideren buena se harán con un delantero sub-23, pero en los últimos compases de mercado. Por ahora, la prioridad sigue siendo un extremo y un pivote. En ese orden.

El mercado de nueves es uno de los más complicados, ya que el gol es lo más cotizado dentro del mundo del fútbol, y en enero esa dificultad se eleva de manera exponencial. Por ello, la fe es total en lo que hay ahora mismo en la plantilla. Hasta el momento tienen motivos para ello. Un ejemplo es Santamaría, que el pasado domingo hizo un doblete para convertirse en el máximo goleador del Avilés esta campaña, con cinco dianas. El gijonés sufrió una lesión que le hizo estar lejos de su mejor nivel físico durante dos meses, pero ahora vuelve a estar al 100% y puede convertirse en un jugador diferencial para la categoría. Su curriculum lo avala: en las últimas campañas ha superado la decena de tantos. Javi Cueto sí que está dejando más dudas, aunque que se confía en que, con una mayor adaptación, su rendimiento pueda ir a mejor.

El ariete llegó con estatus de estrella al Avilés, pero lo cierto es que no está acabando de explotar. A pesar de todo, nadie pone en duda su talento para el gol. Prueba de ello es que suma ya cuatro dianas, empatado con Natalio como los segundos máximos goleadores del equipo. En total, los tres nueves suman 13 tantos, más de la mitad de los que lleva el equipo en lo que va temporada.

En el Avilés tienen claro que el gran punto a mejorar son las bandas. Esa es la razón del fichaje de Isi Ros, que ya dejó destellos de calidad en el último encuentro ante el Coruxo, y por eso se rastrear el mercado en busca de un futbolista que marque la diferencia. La idea es que sea un jugador sénior que llegue para hacerse con un hueco en el once titular, algo que conllevará salidas, ya que los blanquiazules no tienen fichas disponibles. Para el puesto de pivote no se descartan movimientos, aunque dependen de varios factores.

Suscríbete para seguir leyendo