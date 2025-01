La reina del ciclocross máster vive en Asturias: arrasó en el campeonato de España y estuvo cerca de ganar el Mundial

Ruth Moll (Menorca, 1974) pasa buena parte de su vida montada en una bicicleta y otra parte importante promoviendo que aficionados de diferentes lugares del mundo vengan a Asturias y descubran el paraíso que puede ser para un ciclista. "Soy guía de ciclismo para gente que viene de fuera, llevó doce años desde que empecé a ofrecer Asturias como destino cicloturista, para mí es de los mejores sitios para pedalear, en cuanto a dureza es de los sitios más duros que hay", explica.

En lo deportivo, Moll fue profesional de mountain bike. Lo era cuando, hace 20 años, decidió venirse a vivir a Asturias, donde tenía familia y donde encontró un lugar idóneo para seguir con su pasión. Tras la retirada, hace ya unos años volvió a competir en pruebas de ciclocross en categoría máster y acaba de concluir una temporada, la de 2024, espectacular, en la que se ha proclamado por quinto año consecutivo campeona de España y se ha quedado muy cerca de conseguir el Mundial: fue segunda en Hamburgo a solo 25 segundos de la ganadora.

Es el tercer año seguido que logra una medalla en el Mundial, la prueba que más le motiva: "Estuve cerca de ganar", explica. Donde no tiene rival es en el campeonato de España. En el último, en As Pontes (La Coruña), ganó no solo en su categoría sino que fue la primera de todas las categorías máster (son a partir de 30 años), lo que se conoce como "scratch".

El cambio de Menorca a Asturias tuvo mucho que ver con la bicicleta para esta deportista que reside en la localidad sierense de Lieres: "Menorca es una isla bastante pequeña y te limita mucho, Asturias es un paraíso para mí, además llueve algo menos que antes". En su día, se unieron familia y patrocinadores y no se lo pensó demasiado para pegar un cambio del que en absoluto se arrepiente: "Aquí me quedé y espero que dure mucho".

En cuanto al ciclocross, considera que es una modalidad que "se ha profesionalizado mucho, como el gravel". Una especialidad, el ciclocross, que consiste en "pruebas cortas y explosivas". También valora lo que está creciendo "el ciclismo femenino": "Ahora en las competiciones hay muchas mujeres y la élite también se ha profesionalizado bastante". Un montón de razones para seguir apostando por hacer de Asturias un lugar de peregrinaje ciclista.

