El Telecable Gijón de hockey sobre patines: un líder que mete miedo a sus rivales (9-1)

Telecable, 9-Raxoi, 1 Telecable: Fernanda Hidalgo; Marta Piquero, Judith Cobián, Nuria Obeso, Candela Gallo, Sara Roces, Ainara Anido, Ángela Fernández, María Igualada y Victoria Novo. H. C. Raxoi: Noa Cotelo, Sara Canabal, Noa Martínez, Marta Vilas, Martina Sad, Lara Yáñez, Uxía Pereiro, Daira Carrera y Lucía Yáñez. Goles: 1-0, min. 2: Sara Roces. 2-0, min. 5: Nuria Obeso. 3-0, min. 10: Judith Cobián. 4-0, min. 13: Ainara Anido. 5-0, min. 27: Marta Piquero. 5-1, min. 28: Lucía Yáñez. 6-1, min. 34: Sara Roces. 7-1, min. 47: Ángela Fernández. 8-1, min. 48: Candela Gallo. 9-1, min. 49: Candela Gallo. Árbitro: Miguel Díaz Cosme. SIn tarjetas. Pabellón de Mata Jove.

El Telecable puso desde el principio su habitual ritmo de juego, con el objetivo de no dar opciones a un rival, el H. C. Raxoi, en principio muy inferior al asturiano. Las gijonesas son líderes en solitario de la OK Liga Iberdrola mientras que las gallegas van penúltimas.

El primer gol llegó a los dos minutos al finalizar Sara Roces una jugada de ataque colectiva. A continuación, Nuria Almeida fue la que recibió una asistencia para anotar el segundo y el tercero fue obra de Judith Cobián, muy rápida al aprovechar un pase utilizando la valla de fondo para sorprender a la portera gallega por otro poste. El cuarto fue de Ainara Anido. El conjunto gallego se puso en defensa zonal, la posesión de bola fue casi toda para el equipo de casa y, más allá de algún tímido acercamiento del equipo visitante, al descanso se llegó con el partido sentenciado, quedando la segunda parte para completar una goleada de líder.