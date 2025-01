El Avilés sopesa fichar a un pivote y dar la baja al lesionado Edu Cortina

En el Avilés no quieren repetir la fatal experiencia que tuvieron en la primera vuelta con las lesiones. Riesgo cero. Y todos los ojos miran a la rodilla de Edu Cortina. Desde el club están muy pendientes de la recuperación del futbolista para tomar una decisión al respecto de su futuro. En los próximos días se valorará su situación y todo hace indicar que saldrá para hacer hueco al fichaje de un nuevo pivote que haga que Javi Rozada tenga disponibles a cuatro jugadores en esa zona. La decisión no está tomada todavía, pero es inminente. El Avilés quiere sí o sí cuatro pivotes disponibles.

La situación en esta primera mitad de temporada en la sala de máquinas del Avilés fue dantesca. Al empezar la campaña contaban con tres jugadores en esa posición, aunque Cortina empezó el año lesionado, pero con el paso de los partidos se llegó a la situación de que ninguno estuviera disponible. Ante el Escobedo, hubo que echar mano del juvenil Pablo Macías para el once inicial. El único que pudo jugar de manera regular fue Kevin Bautista. Gete sufrió una lesión en el codo en el mes de octubre y, dado el largo proceso de recuperación que le quedaba, desde el club decidieron quitarle la ficha para dársela a Edu Cortina, que había empezado el año recuperándose de una operación en los ligamentos del tobillo. El ovetense no llegó a disputar ni 20 minutos, ya que durante el encuentro ante el Ávila hizo un mal gesto, lo que provocó una lesión en su rodilla que lo ha vuelto a mandar al dique seco. Mecerreyes, por su parte, sufrió un tumor testicular que le tuvo apartado de los terrenos de juego y ahora se está recuperando de otra lesión. Josín fue el parche, pero tras la salida de Luis Martínez ha vuelto a su posición natural de central.