Pedro Arboleya, nuevo director general del Avilés: "Las cuentas están bien, el Avilés ya tiene el año encaminado"

Desde el pasado 22 de diciembre Pedro Arboleya es el nuevo director general del Avilés. Coge el testigo de Natalia González, que ahora forma parte de la estructura del Oviedo. El ovetense es buen conocedor de todo el ecosistema blanquiazul, ya que desde el 2021 es el entrenador del primer equipo femenino. Ahora, reflexiona con LA NUEVA ESPAÑA sobre su nuevo cargo, la temporada que está firmando en su estreno en Segunda Federación y el mercado de fichajes.

¿Cuál es su formación para ser director general?

No era algo que estuviese planeado. Diego Baeza y yo ya habíamos hablado, hace un tiempo, de empezar a trabajar juntos. Yo vengo del mundo de la gestión, de otro sector diferente. Estuve como director financiero más de 15 años en una empresa de la comarca. Cuando ocurrió lo de Natalia, me preguntó si estaba dispuesto a coger el cargo, para tratar de dar estabilidad al club y llegar hasta final de temporada. Conocía las líneas maestras del proyecto, al final llevo aquí casi cuatro años y tengo un poco de conocimiento de todo. Ahora me meto más en el día a día. Mi especialidad son las finanzas y, lógicamente, va a ser uno de los campos donde más incidencia voy a tener.

¿Cómo están las finanzas del Avilés?

Están bien. El Avilés tiene el año totalmente encaminado. Ahora mismo no tengo trabajo en el sentido de buscar financiación o recursos, tenemos el presupuesto cerrado y no hay ninguna fisura. Trataremos de mejorar cosas, ganar agilidad en determinados procesos. La idea es dar continuidad al proyecto que se había planteado desde el principio de temporada.

Habla de buscar financiación. Siempre se habla de que las empresas de la comarca no apuestan por el club. ¿Tratará de dar solución a ese problema?

Estamos a mitad de temporada y con el año bien planificado. Todo lo que podamos sumar será bienvenido, son más recursos. Hay una vía a explorar, es una de las posibilidades que miramos de cara al futuro.

Sigue siendo entrenador del primer equipo femenino. ¿Pondrá más atención en lo que pase en ese lado del club?

Tengo claro que no lo considero necesario. Llevo cuatro años en el club y creo que el crecimiento de la sección femenina es exponencial. Comenzamos de la nada y ahora estamos muy bien situados, eso habla de la apuesta clara que hay por el fútbol femenino. Hemos crecido año a año y hemos ido cumpliendo objetivos.

Estamos en pleno mercado de fichajes. ¿Tendrá influencia en las posibles llegadas y salidas?

El club está bien estructurado, tiene sus áreas bien definidas y cuenta con gente con voz autorizada para tomar decisiones. El área deportiva y la financiera tienen que ir de la mano. Miguel Linares y Antonio Cruz son grandes profesionales que saben cómo funciona un club. De nada sirve buscar futbolistas que estén fuera de nuestro mercado.

¿Cuánto margen tiene el Avilés para moverse en el mercado?

El club tiene un presupuesto desde principio de temporada y no lo vamos a incrementar. No vamos a tener tres licencias más de las que teníamos antes. Para que entre gente tiene que salir.

¿No hay una cifra exacta?

Tenemos que no desviarnos de lo marcado a inicio de temporada. No vamos a descuadrarnos. El éxito deportivo tiene que ir de mano de lo económico, todos lo tenemos claro.

Un buen espaldarazo económico sería conseguir entrar en un play-off, como hace dos temporadas.

Todo lo que consigas de aquí a final de temporada viene bien. Es una partida presupuestaria con la que nadie cuenta de primeras. No solamente repercutirá en lo deportivo, a nivel económico también. Tendríamos un valor añadido incalculable.

Antes hablábamos del Femenino. ¿Cómo ve la segunda vuelta?

Hemos empezado de la mejor manera posible, con uno de nuestros partidos más solventes del año. El equipo tiene capacidad de mejora y de crecimiento, como se ha visto en la primera vuelta, y es en lo que nos centramos para esta segunda mitad. El objetivo es tener un equipo que en mayo sea mejor del que tenemos ahora en enero.

¿Cómo vio al equipo en la primera vuelta?

Sabíamos que con el equipo que diseñamos los primeros meses serían complicados. Hicimos un cambio importante respecto al año pasado, para apostar por gente joven y con gran proyección, y eso por momentos iba a pasar factura. Tenemos claro que hemos acertado, que tenemos gente joven, con hambre y que quiere crecer.

¿El objetivo es conseguir una salvación holgada?

Eso es. Queremos llegar a final de temporada y estar tranquilos, sin necesidad de estar mirando abajo.

¿Qué importancia le va a dar a la cantera?

Estamos en crecimiento, sobre todo en la parte femenina, donde hace tres años aquí no había nada y ahora creo que somos la mayor cantera, por número de licencias, de Asturias. Uno de los objetivos que tenemos es que salgan futbolistas de aquí. Avilés siempre ha tenido grandes jugadores y eso no tiene por qué cambiar, tiene que ser una de las señas del club.

