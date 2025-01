Iris pide un derbi asturiano como el vasco

"Hay que ganar por lo civil o por lo criminal". Es el mensaje que todo club transmite ante un derbi y que Iris Arnaiz Gil (Gijón, 1994) entiende de sobra. La recién llegada a Nervión vivirá su primer partido de máxima rivalidad sevillano en Liga F hoy (17:50, Dazn): "He tenido la suerte de vivir muchos derbis", cuenta la asturiana que llegó el pasado verano desde la Real Sociedad, donde tras cuatro años de txuriurdin solo tiene elogios para el club vasco y su afición. Destaca especialmente la sana rivalidad con el Athletic: "El derbi vasco es espectacular por cómo lo viven y cómo lo sienten. Hacen disfrutar a los aficionados y ojalá todos los derbis fuesen como se vive allí".

A pesar de llevar 8 años fuera de casa, Iris desprende amor hacia la tierrina, pero, como alguien que ama el fútbol y Asturias, no puede evitar hablar de los aspectos más negativos del derbi asturiano, como el de la semana pasada. "Creo que es algo que debería unir a las dos ciudades, cosa que no pasa, ya que es algo muy bueno para la comunidad. La gente asturiana tiene unos valores que no en toda España se ven y es una pena que no sea un día de fiesta. A mí me gusta mucho que pongan el himno al principio en los dos estadios, y el ‘show’. Lo que no me gusta es lo que pasa fuera del terreno de juego, que yo no lo comparto y nunca lo compartiré. Da igual que vivas en Oviedo, Gijón, Avilés o Cudillero. Somos asturianos. Hay que representar a Asturias y tenemos que dar buena imagen".

Ante la pregunta que a todo asturiano se le hace alguna vez, no le tiembla la voz. "¿De qué equipo soy? Si digo la verdad, de ninguno. Por el simple hecho de que ninguno apostó por el fútbol femenino cuando yo estuve viviendo en Asturias. El único era el Oviedo Moderno, con Bea, la presidenta". La centrocampista gijonesa jugó el último año antes de que el Oviedo Moderno se convirtiese en el Real Oviedo en 2017. "Ahora están apostando y me consta que muy fuerte y bien. Me alegro muchísimo por las chicas que vienen ahora desde abajo y están aprovechando esta oportunidad".

Es la alegría propia de una persona que ha sufrido cosas que a día de hoy son inimaginables, como que en torneos de fútbol 7 de alevines la escupiesen desde las gradas, le hicieran cortes de manga o la agrediesen. Eso es lo que tuvo que vivir Iris por ser una niña jugando al fútbol, quizá por eso intenta ser una mentora para las más jóvenes. El Sevilla es un equipo formado por veteranas como Iris, Sullastres o Gemma y promesas cedidas por otros grandes clubes, como Corrales (Barcelona), Moral (Atlético) o Padilla (Bayern): "Les intentamos inculcar valores, los pequeños detalles, el agradecimiento al staff, sobre todo, y a las compañeras. La importancia de tener un patrocinio detrás o recoger los conos cuando acabas un ejercicio".

El Sevilla se encuentra en la parte baja de la tabla pero, tras una victoria contra el Eibar y la motivación del derbi, Iris se muestra confiada: "La clasificación no refleja el equipo que somos. Creo que tenemos mucho potencial".

