Javi Rodríguez, tras la dura derrota ante el Odilo Cartagena (73-87): "Tenemos que estar unidos"

La derrota que sufrió el Alimerka Oviedo en Pumarín ante el Odilo Cartagena dejó un poso de decepción que se le notó a Javi Rodríguez, entrenador del equipo, más en el tono con que las decía que en las propias palabras. El entrenador gallego es consciente de lo difícil de la situación y también en que hay un problema de "estado anímico", de "manejar mejor las emociones", aspectos en los que trabajará para mejorar la situación del equipo de cara a la segunda vuelta.

"Está claro que esperábamos y deseábamos alguna victoria más, pero la realidad es la que es, que tenemos cinco; hay un grupo de equipos entre cinco y seis, estamos ahí con otros muchos equipos, lo importante ahora es aprender de los errores, aprender a manejar mejor nuestro estado anímico, las emociones, es algo que tenemos que mejorar en la segunda vuelta", abundó el entrenador del OCB.

En cuanto a la afición, entiende "la decepción por el resultado", pero sabe también que los tendrá de su lado para sacar esta complicada situación adelante: "Necesitamos a nuestra afición siempre, nuestra afición es sabia y está claro que se esperaba otro resultado, pero el mensaje es que tenemos que ir todos juntos, de unidad, de que nos hace falta Pumarín, de que somos todos uno".

En cuanto a la posibilidad de hacer algún refuerzo que pueda mejorar al equipo, no lo descarta aunque se centra en lo que tiene: "Veremos a ver, siempre estamos abiertos a ver si hay una opción para mejorar el equipo y si no la hay tengo confianza plena en los que tenemos y lo que me preocupa ahora mismo es el equipo, los que estamos, cómo mejorar y aprender a manejar mejor las emociones y en eso me voy a centrar esta semana".