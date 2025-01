Javi Rozada, técnico del Avilés, hace autocrítica a pesar de golear al Bergantiños: "Tenemos que seguir mejorando"

Javi Rozada, técnico del Avilés, hizo autocrítica a pesar del buen resultado que cosechó su equipo ante el Bergantiños, al que goleó por 3-0. El ovetense cree que "tenemos que mejorar" y destacó la eficacia de su equipo en el balón parado

Análisis del partido. “El Bergantiños tiene buenos jugadores, creo que es un equipo para estar mucho más arriba, tienen un gran once. Encima se han reforzado con un buen central. No entramos bien al primer tiempo, nos estaba costando. Teníamos pensado jugar más directos sobre Santamaría. Ellos tienen cuatro jugadores arriba con mucha energía, nos apretaron bien, encima salieron con un doble lateral por derecha que nos metía más problemas. Intentamos ganas segundas jugadas con Kevin Bautista y Gete, pero no éramos capaces porque sus centrales ganaron muchos duelos. Nos empezaron dominando, tuvieron una ocasión muy clara y así es el fútbol, a la primera que tuvimos metemos un buen gol de jugada ensayada. A partir de ahí el partido cambió. En el primer tiempo ellos tuvieron el balón, pero sin tener situaciones claras. Luego, en la segunda parte, con el 3-0 el partido murió poco a poco. El balón parado nos dio la victoria, pero tenemos que mejorar”.

La importancia del balón parado. “Estoy contento porque el Bergantiños en el mejor equipo de la temporada en balón parado, con diferencia. Son el equipo que más goles lleva y encima se han reforzado con un central que mide 1,96. Si el equipo es capaz de meterle dos goles, con esa facilidad al mejor equipo de la categoría en ese aspecto, dice mucho. Creo que es un aspecto del fútbol determinante. Estoy contento porque estuvimos muy bien, pero tenemos que mejorar en otras cosas. Se ve que el equipo está más sólido, se sostiene mejor, pero tenemos que seguir construyendo. Estamos empezando a rodar.

Fin a la racha de cinco partidos de ganar. “No quiero pensar en lo anterior. Al final de la primera vuelta pasaron muchas cosas. Ahora el equipo está recuperando gente, ya puedo poner a los jugadores en su sitio y el equipo es otro. No se ve lo del último mes y medio, que sabias que por mucho que hicieses había momentos en los que no te daba. El día del Marino nos sacaron 16 córneres, en Langreo 15… Ahora, aunque te sometan, es distinto, no nos llegan con tanta superioridad. Tenemos que mejorar, porque nos si nos ponemos 0-1 nos hubiese costado mucho. Vamos a seguir recuperando gente por dentro, que no hace falta, y ficharemos algo arriba, que lo necesitamos”.

La actitud defensiva del equipo. “Aún falta todavía para que se vea lo que yo quiero. Estoy contento con jugadores como Santamaría o Nico Fernández, cuyo registro fuerte no es presionar, pero aún así lo hacen. Se están poniendo las pilas, están apretando muchísimo más alto, hacen que el equipo gane altura. Isi Ros también lo va a ir cogiendo. Esa tiene que ser nuestra idiosincrasia durante la segunda vuelta, apretar más y más alto. Tenemos que intentar que los equipos no se instalen en nuestro campo. Tenemos una cosa muy buena, que es que cuando llegamos arriba damos mucha sensación de peligro. Ves que el balón le llega a Soler, Viti, Nico o Isi y da la sensación de que vamos a meter gol. Hay que seguir potenciando lo que estamos haciendo bien, confió mucho en mis jugadores”.

El cambio respecto a la primera mitad de año. “La primera vuelta se nos hizo muy larga. Contra el Numancia tocamos fondo, pero antes ya veníamos cuesta abajo. Nos pasaron muchísimas cosas y esta categoría es muy competido, los equipos son buenos. Me duele no haber tenido todas las piezas, porque creo que este equipo está preparado para estar arriba compitiendo con Pontevedra o Numancia. Es un equipo con talento y que, en buena dinámica, puede estar arriba, pero nos ha venido todo del revés. El equipo ahora está entrenando mucho mejor, con más alegría y empuje. Vamos a pensar en el Llanera, que va a ser un partido duro y competido, y ya veremos hasta donde podemos llegar”.