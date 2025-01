La increíble historia de Israel Blanco: una vida de "adrenalina" con el bobsleigh adaptado

El corverano Israel Blanco Amorín es un pionero. Fue uno de los que estuvo probando cuando comenzaron a construir un bobsleigh adaptado y compite desde que existe una especialidad que, a pesar de los esfuerzos de sus practicantes, aún no es paralímpica. De este deporte le atraen "la velocidad, la adrenalina" y que se trata de una modalidad en laque compiten todos contra todos: "Yo que soy amputado compito con parapléjicos, aquí es todo lo mismo, es una máquina, nos empujan y a partir de ahí se trata de cómo conduzcas", dice el asturiano desde Lillehammer (Noruega), donde ayer mismo concluyó una de las pruebas de la Copa del Mundo.

Israel Blanco. | / GIRTS KEHRIS /IBSF

Esta Copa consta de ocho carreras, de las que las seis primeras se celebraron en esta localidad noruega entre el 10 de enero y el día de ayer, en el que se celebró la sexta. Las dos últimas se celebrarán dentro de dos semanas en Letonia, y allí estará Israel. Los resultados, no sabe muy bien por qué, no le están acompañando en este inicio de año: "Mi intención era estar entre los seis primeros, peleando por estar arriba, pero lo de la cabeza es lo más difícil de solucionar", dice sobre estas seis primeras carreras y unos malos resultados que achaca, sobre todo, "a la cabeza".

Solo en la segunda carrera, en la del 11 de enero, cumplió sus objetivos, siendo sexto. En el resto estuvo lejos: fue undécimo en la primera, undécimo de nuevo en la tercera, noveno en la cuarta y en la quinta, y en la de ayer duodécimo. "Mal, para qué voy a decir otra cosa, venía con expectativas de estar en el grupo de arriba, que son unos siete u ocho pilotos, de estar peleando con ellos, y al final he estado peleando con el segundo grupo", relataba sobre su paso por Lillehammer.

Blanco Amorín buscará soluciones y seguirá subido a un bobsleigh mientras tenga posibilidad de hacerlo. La causa de su amputación está en que se le cayó una viga mientras trabajaba en construcciones metálicas, en 1999. Tras el accidente se pasó más de un año en el hospital: "Me operaron unas diez o doce veces, pero no hubo forma de salvar la pierna", explica. El deporte no fue una posibilidad sino que ya por entonces, antes del accidente, era una realidad. "Siempre he estado en contacto con el deporte, jugaba a balonmano en Corvera y ahora soy delegado y entrenador", cuenta.

Pero la aventura de montarse a un bobsleigh es diferente a todo. En el caso del parabobsleigh, los vehículos los pone la competición y es cuando hay una, en los entrenamientos oficiales, cuando puede disfrutar de su pasión. En Corvera, su entrenamiento pasa por el gimnasio. En un deporte de tanta precisión es obligatorio conocer bien el recorrido: "Si no conoces bien el circuito no te dejan bajar, entre una curva y otra no puedes ni pensar, nuestro bobsleigh, que es de una persona, lo máximo a lo que lo puse fue a 130 kilómetros hora en Suiza". Encapsulado, deslizándose por el hielo, espera seguir recorriendo el mundo Blanco Amorín. El "bloqueo mental" por el que atraviesa pasará, lo sabe un deportista que ya ha ganado otras veces y que seguirá pilotando para volver a hacerlo.

