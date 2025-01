El entrenador Marcos Suárez dice adiós al Urraca: "Ahora necesito estar al lado de mi mujer"

El Urraca anunció unos días antes del partido ante el Praviano, el primero que jugaban en 2025, que su entrenador Marcos Suárez dejaba el equipo. El club explicó que el técnico se iba por "motivos personales" que le obligaban a abandonar un equipo al que devolvió a Tercera tras ser campeón de Regional Preferente en la temporada 22-23. Después de eso, la pasada campaña, dejó al conjunto de Posada de Llanes octavo, uno de los puestos más altos que ha conseguido el Urraca en Tercera a lo largo de su historia.

La razón de la salida de Marcos Suárez, como explica el propio entrenador, está en el estado de salud de su mujer: "Recayó de una enfermedad que tenía, tiene que volver a empezar desde cero y yo necesito estar más tiempo a su lado". La dificultad de compaginar el cuidado de su esposa y el equipo era mayor debido a la distancia que separa El Entrego, de donde es oriundo y donde reside Marcos, y Posada de Llanes, hasta donde tenía que ir tres veces cada semana, más el día del partido. "Salía a las seis de la tarde, pasaba por Oviedo para recoger a jugadores y luego nos íbamos a Posada de Llanes, eran cinco horas todos los días. La distancia es lo que me ha matado, es el único motivo por el que he dejado esto que tanto me gusta", cuenta. Y es que, insiste, su mujer necesita ahora "un apoyo más cercano, son muchas horas y me tuve que apartar".

La intención del técnico entreguín es volver la próxima temporada si tiene oportunidades para ello, pero de hacerlo lo hará dirigiendo a algún equipo que esté más próximo a su casa: "Mi intención es entrenar, pero cerca de casa, me gustaría algo en el entorno de Oviedo, Gijón, las Cuencas, Siero, porque en este momento hay que ganar otro partido y es el de la enfermedad de mi mujer".

El Urraca tomó la decisión de darle el puesto al que era segundo entrenador con Marcos Suárez, Ayrton González. También sigue el preparador físico, Javi Rubiera, que ahora ejercerá además la función de segundo entrenador. Los que no han querido continuar tras la marcha de Marcos Suárez han sido el director deportivo Esteban Amieva y el entrenador de porteros Pany, que fue sustituido por Sergio Martínez. En cuanto al nuevo cuerpo técnico, Marcos Suárez asegura que "son chavales preparados, jóvenes, con hambre de fútbol". Está convencido, además, de que al equipo le irá bien con ellos esta temporada y lograrán el objetivo de la salvación.

La primera vuelta de la liga esta temporada ha sido complicada para el Urraca, pero Marcos Suárez confía mucho en lo que podía haber sucedido en la segunda: "El año pasado fuimos octavos e hicimos una muy buena segunda vuelta. Las segundas vueltas se me suelen dar mejor; esta temporada no hicimos lo que esperábamos en la primera, pero creo que hay potencial para lograr el objetivo de la salvación". De hecho, el club en absoluto estaba inquieto por la situación: "Yo estaba muy contento con ellos y ellos me decían que también lo estaban conmigo, de hecho me dijeron que tengo las puertas del club abiertas".

Un club, el Urraca, al que su ya exentrenador define como "familiar": "La presidente, su marido y su hijo están muy volcados, trabajando y picando piedra para sacar al club adelante. Posada es un pueblo pequeño, de unos mil habitantes en invierno, aunque en verano se triplica, el público es muy fiel y apoya y anima mucho al equipo".

Marcos Suárez, de 57 años, lleva 38 entrenando, estuvo seis temporada s en L’Entregu, siendo el primero que los clasificó para la promoción, ha estado, entre otros, en el Titánico, el Valdesoto o el Carbayín. Ahora Le toca echarse un lado para jugar un partido diferente.

Suscríbete para seguir leyendo