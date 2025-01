Un futbolista que ha generado seis goles esta campaña, objetivo del Avilés para el ataque

Los últimos días del mercado de fichajes prometen ser entretenidos en las oficinas del Avilés. Los blanquiazules tienen claro que quieren hacer dos movimientos en su plantilla, incorporando un pivote y un jugador de perfil más ofensivo, y parece que tienen claro quiénes serán sus objetivos. Para la sala de máquinas el elegido parece ser Josemi Castañeda, centrocampista de la SD Logroñés, y para la parcela ofensiva, aunque se barajan diferentes opciones, uno de los que más gusta es Chus Ruiz, futbolista de la Gimnástica de Torrelavega. De hecho, Miguel Linares, director deportivo de los avilesinos, estuvo el pasado domingo en Miramar viendo en primera persona al jugador. El luanquín, que puede jugar como mediapunta o caído a la banda, sería la guinda del pastel al mercado invernal del Avilés.

Chus Ruiz es una de las noticias más positivas de esta temporada en la Gimnástica de Torrelavega. Los cántabros están firmando una temporada muy decepcionante, marchan actualmente penúltimos, pero nadie pone en duda el buen rendimiento del jugador asturiano. En los 19 partidos que ha disputado esta campaña suma tres goles y tres asistencias, siendo el máximo asistente y el segundo goleador de su equipo por detrás de Primo, exjugador blanquiazul. Ruiz es un viejo conocido del fútbol asturiano, ya que antes de irse a tierras cántabras militó en el Praviano y en el Oviedo Vetusta, antes de irse al Langreo. En la campaña 22/23 se convirtió en uno de los jugadores referencia de los azulgranas, anotando ocho tantos y repartiendo dos asistencias nada más salir de la cantera azul, siendo clave para que los langreanos consiguiesen la salvación en aquella temporada.

Una operación compleja

Las conversaciones entre el Avilés y el entorno del jugador se suceden desde hace alrededor de una semana, aunque la operación no es sencilla. El futbolista tiene contrato con la Gimnástica de Torrelavega, aunque la situación del equipo cántabro podría facilitar una salida dirección a la villa del Adelantado. Las negociaciones se siguen dando. Por otro lado, los blanquiazules deben dar salida a uno de sus jugadores para hacer hueco al luanquín. Los ojos están puestos en los hombres de banda y todo apunta que Roberto Alarcón podría ser la pieza que se caiga del puzzle. El rendimiento del extremo no acaba de convencer en las oficinas avilesinas y se le podría buscar una salida para dar un salto de nivel en esa posición. Por ahora no hay una decisión tomada, ya que desde el club consideran que todavía hay tiempo para poder meditar bien, y no corre excesiva prisa.

Chus Ruiz se puede adaptar a dos de las peticiones que se hicieron antes de arrancar enero, ya que puede jugar como "10", por detrás de un delantero que fije centrales, o puede ocupar uno de los costados, cayendo hacía dentro para dar espacio a las carreras de los laterales. Tanto el de la Gimnástica como la llegada de Isi Ros, confirmada a principios del mes de enero, darían un salto de calidad a la línea ofensiva de Javi Rozada. Ahora, falta que se cierren las negociaciones para que el futbolista pueda ponerse a las órdenes del entrenador ovetense.

Suscríbete para seguir leyendo