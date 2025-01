El ovetense Pelayo González difunde el mensaje de Unzué: "Su vida va a ser cada vez peor a nivel de salud y aun así me ha transmitido energía y positividad"

A Pelayo González (Oviedo, 1996) el podcast que hizo entrevistando a Juan Carlos Unzué, exportero de clubes como el Barcelona, Oviedo o Sevilla, que se ha volcado en la defensa de los enfermos de ELA, dolencia que le diagnosticaron en junio de 2020, le dejó tanta huella que quiere darlo a conocer todo lo que le sea posible.

El ovetense dirige el podcast "Culturafitcast", relacionado con la salud, en el que entrevista a médicos, nutricionistas o deportistas. En principio se trata de hablar de hábitos saludables, aunque las conversaciones suelen ir más allá. Por el micrófono de Pelayo han pasado deportistas de la talla del tenista Roberto Bautista, del ciclista gijonés Iván García Cortina o del también gijonés Joel Álvarez, "El Fenómeno", luchador de UFC.

El podcast está asociado con Kurere, un asociación cuyo lema es "palabras que curan" y que trabaja, según reza en su página web, para "unificar, crear y dar visibilidad, así como notoriedad, a testimonios optimistas, esperanzadores y de superación ante la adversidad en la salud". Juan Carlos Unzué encajaba como un guante en ese tipo de testimonios.

"Me gustaría dar a conocer este podcast con Unzué por todo lo que me ha transmitido, la energía y positividad de una persona que sabe que su vida va a ser cada vez peor a nivel de salud", explica el ovetense sobre una entrevista que se publicó hace un par de días y que se puede ver en "YouTube". Una de las cosas que destaca del que fuera portero de Primera División es su trabajo en favor de mejorar la vida de los enfermos de ELA y de sus familias: "Se aprobó la Ley ELA gracias al trabajo que ha hecho".

Pero no solo se habla de esta enfermedad en una charla que duró casi dos horas. "Ha jugado en el Barcelona, en el Sevilla con Maradona, en el podcast también cuenta de su etapa en el Oviedo, que allí le llevó Luis Aragonés, de Guardiola, de Luis Enrique...", explica el ovetense, al que una de las cosas que más le sorprendió es "la total tranquilidad con la que cuenta las cosas, él lo aceptó, y relata que se dijo a sí mismo que tenía que ser maduro, consecuente y tirar para adelante".

También fue emotivo para Pelayo hablar de la lucha que libró Unzué para ayudar al resto de enfermos de ELA y a sus familias: "Una de las cosas que vio estando dentro es que la gente realmente no tenía la capacidad económica para llevar todo lo que supone esta enfermedad y que muchas veces la gente se dejaba morir para no ser una carga familiar; le preocupó tanto esta situación que se volcó en dar recursos a esa gente".

Hacer esta entrevista fue una experiencia transformadora para Pelayo: "Lo que me he llevado, aparte de conocer a alguien sensacional, es valorar lo que hay que valorar en la vida. A veces estamos obsesionados con cosas como el trabajo, que son importantes, pero lo que realmente te vas a llevar son los momentos con la familia y con la gente que quieres; me hizo reflexionar". Por eso, quiere ahora que esta charla que debía versar sobre salud y deporte y que abarcó muchas más cosas sirva para que otros también se caigan del caballo, cambien sus prioridades y "valoren a las personas que tienen a su lado".

