Entrevista con Álvaro Gete, centrocampista del Avilés: "Tenemos equipo como para conseguir el tercer puesto"

A falta de refuerzos en la sala de máquinas del Avilés, la mejor noticia está siendo el regreso de Álvaro Gete. El cántabro sufrió un duro golpe en el duelo ante el Laredo y, a consecuencia de ello, tuvo una grave lesión en el codo. Desde el club decidieron solicitar la baja de su ficha para, con ello, dar tiempo al centrocampista para que se recuperase con calma y, además, poder hacer hueco a Edu Cortina. Desde entonces, el pivote no volvió a pisar un terreno de juego hasta el inicio de la segunda vuelta, donde fue titular ante el Coruxo. Su impacto ha sido inmediato. Su habilidad para recuperar balones y dar libertad a sus compañeros le han convertido en uno de los más destacados en los últimos encuentros del Avilés. De todo ello conversa con LA NUEVA ESPAÑA.

¿Cómo está viviendo el volver a jugar de nuevo?

Tenía muchísimas ganas. Ya llevaba mucho sin jugar y si algo quiere un futbolista es competir.

¿Cómo ha vivido el periodo en el que estaba sin ficha? En diciembre usted ya estaba recuperado.

Al principio empecé a entrenar apartado, para prevenir cualquier problema con el codo. Luego me fui metiendo en dinámica y las últimas tres semanas de la primera vuelta ya estaba al ritmo de mis compañeros. Fue duro, porque estar entrenando y ver que llega el domingo, el momento que más me gusta, y no poder jugar… Ahora ya pasó, que es lo importante, y ya está todo en orden. Ya tengo ganas de que llegue el fin de semana y seguir jugando si el míster así lo requiere.

¿Cómo gestionó esa situación a nivel mental?

Hubo momentos bastante complicados, sobre todo al principio, con el tema de la ficha. Soy un tío de club y creo que fue lo mejor que se podía hacer. Me perdí tres partidos en los que estaba disponible, pero eso ya es cosa del pasado.

Ha vuelto a un gran nivel. Está más fino.

Parece que he vuelto mejor de lo que me fui. Cuando tuve la lesión estaba empezando a coger el nivel que sé que puedo dar y ahora creo que me han salido dos partidos buenos. Durante estos meses he pasado mucho tiempo corriendo o haciendo bici, por eso estoy más fino. Ahora me queda media vuelta donde lo quiero hacer bien, estar a tope y ayudar al equipo a conseguir los objetivos.

Parece que ahora el Avilés ha cogido una dinámica positiva.

Contra el Coruxo creo que dimos un paso adelante con balón. Veníamos de un mes donde nos estaba costando bastante y contra ellos mejoramos. Es cierto que nos metieron dos goles, pero creo que merecimos ganar. Contra el Bergantiños competimos como animales y, aunque no estuvimos con pelota tan bien como contra el Coruxo, se nota la mejoría respecto a diciembre. Si seguimos así podemos llegar alto.

Ante el Bergantiños fue clave dando una asistencia y colgando el centro que, a la postre, remató Natalio.

Yo creo que el remate de Josín entraba, Natalio me quitó otra asistencia (bromea). Tenía ganas de volver a ayudar al equipo y, por suerte, ante el Bergantiños todo salió bien. Esperemos que contra el Llanera siga la racha.

En estos dos encuentros está haciendo pareja con Kevin Bautista. ¿Cómo está viendo esa dupla?

Muy bien, la verdad. Kevin es un jugadorazo, solo hay que verlo. Yo le dejo que tire sus cabalgadas hacía arriba y mientras yo le cubro la espalda. Creo que hacemos buena pareja.

El domingo, el Llanera. Pepe Quimarán es uno de los campos que tiene las dimensiones más pequeñas de la categoría. Rozada ha incidido en ello durante la semana. ¿Cómo cree que se adaptarán?

Hemos estado ensayándolo. Me han dicho que es un campo pequeño, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Creo que si salimos como debemos salir, ganamos al 100%.

El mercado de fichajes sigue abierto y uno de los puestos donde el Avilés quiere reforzarse es en el de pivote. Puede ser competencia directa.

Eso es cosa de la dirección deportiva y poco puedo decir. A ver cómo se van recuperando Mecerreyes y Cortina, que ya se está entrenando y tiene mucho menos dolor. Son cosas que a mí no me competen. Yo me centro en trabajar dentro del campo.

Las piezas ya están encajando. ¿El objetivo en esta segunda vuelta es asegurar el tercer puesto?

Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Creo que debe ser el objetivo, tenemos equipo para conseguirlo perfectamente, y eso vamos a intentar. Si seguimos en esta línea, lo vamos a lograr.

Suscríbete para seguir leyendo