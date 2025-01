Capital de ciencia y deporte: así es la "esencial" labor de Jaime Fernández dentro del bádminton asturiano

El nombre de Jaime Fernández podría no ser familiar para el gran público, pero su labor tras bambalinas, en el mundo del bádminton asturiano y del tenis, es fundamental. Preparador físico con una trayectoria de más de 20 años y doctor en Ciencias del Deporte, este ovetense es un referente en la investigación aplicada al rendimiento deportivo. Actualmente, compagina su rol como docente en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León con su trabajo en la Federación Asturiana de Bádminton, así como en el Circuito Profesional de Tenis.

En la fotografía de la izquierda, Jaime Fernández, en el centro, con varios deportistas, en Oviedo. A la derecha, el preparador carbayón, segundo por la izquierda, con el equipo del tenista Karen Kachanov. | DAVID CABO / LNE

"Lo que hacemos en Asturias es, sobre todo, aplicar la ciencia al rendimiento", explica desde el Centro de Tecnificación Deportiva (CTD) de Oviedo, donde coordina la preparación física de algunos de los mejores talentos del bádminton asturiano. "Cada test que realizamos tiene una base científica, y la preparación de cada deportista está completamente personalizada. Desde la velocidad hasta la fuerza y la resistencia, buscamos optimizar cada aspecto de su condición física".

Capital de ciencia y deporte / LNE

Y no se trata de un trabajo en solitario. El CTD, un referente en el ámbito del bádminton nacional, cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye entrenadores de alto nivel y especialistas en áreas como la psicología deportiva, encabezados por Francisco Álvarez Dacal. En el caso de los tenistas profesionales, Fernández forma parte de un equipo que asesora a deportistas del nivel de Karen Kachanov, quien actualmente ocupa el puesto 19 del mundo.

Con más de 20 años de experiencia en el tenis, el asturiano se siente orgulloso de haber trabajado con figuras como Casper Ruud, hoy top 10 del tenis mundial. Pero, para él, lo más valioso de su carrera no es solo el éxito de los deportistas que ha preparado, sino la posibilidad de transferir sus conocimientos científicos al terreno práctico. "La transferencia de conocimiento desde la universidad al campo del deporte es lo que realmente me motiva. La preparación física no se basa solo en el entrenamiento; necesitamos saber por qué hacemos lo que hacemos, y todo eso debe sustentarse en la ciencia", apunta.

El trabajo de Fernández ha permitido que se publiquen diversos artículos en revistas científicas de prestigio, con mediciones y estudios centrados en mejorar el rendimiento deportivo y la prevención de lesiones. Sin embargo, esta labor tan esencial no siempre ha recibido la atención que merece. A pesar de los éxitos conseguidos por los deportistas que ha formado, el trabajo de los preparadores físicos muchas veces pasa desapercibido. "Lo que hacemos es fundamental para que nuestros deportistas lleguen a donde lo hacen, pero, lamentablemente, no siempre se le da la visibilidad que merece", señala el asturiano.

Y es que Asturias, aunque no es un centro de masas como otros grandes polos deportivos, es un referente en la formación de deportistas de élite, especialmente en deportes como el bádminton. Fernández se siente orgulloso del nivel alcanzado por el centro del Principado, con campeonas de la Copa Iberdrola y un alto rendimiento en todas las categorías. "Aquí formamos deportistas con la misma seriedad y profesionalidad que en cualquier otro centro de élite, y eso es algo que debemos seguir destacando".

A pesar de que el bádminton no es un deporte de masas en España, Fernández posee una visión optimista sobre su futuro. "La repercusión de Carolina Marín en el ámbito nacional ha sido clave para que el bádminton crezca. En Asturias, hemos visto un aumento en el número de licencias y, aunque el camino es largo, tenemos una base sólida sobre la que seguir construyendo", concluye.

En un mundo donde el éxito se mide en medallas y trofeos, el trabajo invisible de los preparadores físicos es esencial para el rendimiento de los atletas. Y ya está Jaime Fernández, un asturiano apasionado por su trabajo, para demostrarlo desde el Principado.

