"Me habría gustado seguir en el Cartagena, confiaba en salvarnos"

"No me arrepiento". Le van los retos. Y esa valentía ya le ha llevado a rozar hazañas como la que estuvo a nada de conseguir antes con la Sociedad Deportiva Amorebieta, desahuciado cuando él asumió el mando y vivo hasta el último instante de la pasada campaña. Por ello a finales de septiembre asumió el gobierno del Cartagena. Alejandro "Jandro" Castro (Mieres, 45 años) no se hace sangre y asume los avatares de este deporte tras ser despedido del Efesé. Otro aprendizaje. Mientras, aprovecha para vivir de otra manera junto a su familia en su residencia de Valencia. Desde allí habla con LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Cómo lleva la inactividad?

-Bien. Al final los entrenadores sabemos que los resultados marcan todo. Y cuando no son buenos pasan estas cosas. Tengo claro que es parte de nuestro trabajo. Estás fastidiado porque te dejas la vida en cada entrenamiento y en cada partido. Pero es el día a día de los entrenadores.

-Coge al Cartagena en un momento complicado en la tabla. ¿Por qué acepta la propuesta?

-Confiaba. Creía que nos podíamos salvar. Cuando me dijeron que podía ir, creía que podíamos cambiar la dinámica. Pero no salió bien. En el primer partido ganamos al Racing y parecía que habíamos dado con la tecla. Pero no estuvimos bien. Es la realidad.

-¿Qué salió mal? ¿Dejó de calar en el vestuario?

-Creo que los jugadores confiscaban en mí de la misma manera que yo confiaba en ellos. La conexión con el grupo era buena. El día a día era bueno. Es un equipo muy unido a pesar de la situación. Cuando me voy, me llaman y me escriben prácticamente todos. Fue un problema de que no competimos bien. No dimos con la tecla. Hay plantilla para hacer algo mejor las cosas. No es un problema de que no llegase el mensaje.

-Usted venía de hacer media vuelta fenomenal con el Amorebieta, generándose un espacio en la categoría y haciéndose un nombre. ¿Arriesgó demasiado firmando por el Cartagena en descenso? A toro pasado, ¿se arrepiente?

-No, no me arrepiento. Tenía ganas de entrenar. La temporada pasada fue bien. La pasada campaña hicimos en media vuelta en el Amorebieta 31 puntos. Son números casi de play-off. No me arrepiento. Soy así. Tomé la decisión que creía que debía tomar.

-¿Cómo le comunica el Cartagena la decisión de su destitución?

-Jugamos contra el Ferrol el sábado y el domingo por la tarde me llaman. Me lo comunica el director deportivo (Manolo Breis).

-¿Echó en falta antes algún refuerzo?

-El mercado era lento. Justo cuando me voy, llevan dos fichajes. El mercado para nosotros iba muy lento. Era complicado. Hablé con jugadores. Los jugadores no lo veían por la situación

-¿Aún cree que el Cartagena tiene opciones de salvarse?

-Creo que hay opciones. Es verdad que están a doce puntos de la salvación. Pero cuando llegué el Amorebieta estábamos a doce y llegamos vivos al último partido. Opciones hay. Pero es muy difícil. Cuando estás abajo es complicado ganar partidos. Me habría gustado seguir porque confiaba en salvarnos.

-Si pudiese echar la vista atrás, ¿qué habría cambiado?

-No he hecho bien varias cosas. Intenté de todas las maneras cambiar la situación. Cambié la forma de atacar y la de defender. A lo mejor teníamos que haber ido con una idea e ir a muerte con ella, sobre todo en defensa. Pero cuando pierdes es difícil. No es que me haya equivocado, pero quizás no habría cambiado tanto la defensa. Pero es difícil.

-¿Piensa ya en el futuro? ¿Cree que la destitución puede perjudicar su carrera? Prácticamente todas las temporadas caen más de la mitad de técnicos.

-La verdad es que no me ha dado tiempo a pensar en el futuro. Sí es verdad que cuando te destituyen siempre piensas: "Me puede perjudicar". Pero hay ejemplos de entrenadores que fueron cesados la temporada pasada y, en cambio, fueron a equipos buenos en verano: Albés, Sarabia... Quizá tengan una trayectoria más larga. Pero quiero pensar que puedo tener opciones, sabiendo que llevo poco tiempo. No va a ser fácil. Pero confío mucho en mí.

-El pasado verano tuvo varios sondeos de equipos de Segunda División.

-Hubo varias opciones de que clubes donde el entrenador no iba a seguir. Incluso en el Cartagena estuve a punto. Lo tuve a punto. Y se decidieron por Abelardo. Me hubiese gustado coger un equipo desde el principio porque al final puedes hacer la plantilla a tu gusto, tienes dos meses para trabajar lo que quieres hacer. Cuando llegas en temporada tienes días para trabajar los conceptos. Se dio así. Y las cosas hay que cogerlas.

-Su nombre fue valorado por la dirección deportiva del Sporting como opción para relevar a Miguel Ángel Ramírez si no podían cerrar a Rubén Albés.

-No lo sé. Sé que algo se habló. Se sondeó. No puedo decir mucho. Pero creo que tenían claro lo que quieran. Por si no salía habrían hablado con más entrenadores.

-¿Cómo está viendo al Sporting esta temporada?

-Está siendo un poco irregular. Empezó bien. Ahora está un poco irregular. Es verdad que está empatando muchos partidos. No pierde mucho. Pero cuando empatas y no sumas de tres te vas distanciando. Pero es verdad que en varios partidos mereció más.

-¿Le agrada la filosofía de Rubén Albés?

-Me gusta mucho. Ya me gustaba en el Albacete y en el Lugo. Me gusta lo que hace el Sporting, aunque no esté donde se esperaba. Me gusta cómo juega el equipo.

-¿Aún están a tiempo de aspirar a play-off?

-Creo que pueden ser aspirantes. Hubo momentos donde estaban bien. Si recuperan la confianza… La confianza es importante. Hay mucha presión. Si consiguen una buena racha de resultados pelearán seguro por ascender.

-¿Y qué le parece el Oviedo de Calleja?

-El Oviedo me gusta mucho. Creo que está haciendo las cosas muy bien. Es un equipo sólido y tiene pegada. Hace las cosas bien. Cuando está Cazorla, juega mejor. Lo veo candidato a todo.

