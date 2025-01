Así fue la jornada de Tercera Federación de Asturias: no hay quien frene al Vetusta, que solo sabe ganar

CAUDAL 4 CONDAL 0

Caudal: Jara (1); Trabanco (2), Alburquerque (1), Álex Menéndez (1), Borja Rodríguez (3); Nico Arce (2), Agus Porto (2), Nacho Velardi (1), Diego Boza (3); Sergio Ríos (1) y Claudio Medina (3).

Cambios: Martín Pérez (1) por Sergio Ríos y Fran Gayol (2) por Nacho Velardi, min. 61. Mario Sánchez (1) por Nico Arce y Sánchez (1) por Álex Menéndez, min. 66. Jorge Hernández (s.c.) por Diego Boza, min. 80.

Condal: Javi Torres (2); Miguel (2), Borja Granda (2), Nacho (1), Róber (2); Rueda (2), Álex Blanco (1), Natán (2), Luciano (2); Dani Beneitez (2) y Damián Pérez (1).

Cambios: Enol (1) por Natán, min. 58. Zucu (1) por Dani Beneitez y Darío (1) por Damián Pérez, min. 66. Toral (1) por Luciano y Andrés (1) por Álex Blanco, min. 70.

GOLES: 1-0, min. 41: Claudio Medina. 2-0, min. 53: Claudio Medina. 3-0, min. 63: Agus Porto. 4-0, min. 93: Fran Gayol.

Árbitro: Fernández Ceferino (Nalón). Amonestó al local Álex Menéndez y al visitante Borja Granda.

Hermanos Antuña: Unos 300 espectadores.

La crónica: El Caudal goleó a un Condal que estrenaba a Pablo Busto como entrenador tras la dimisión de Alfonso Arias. El conjunto de Noreña cuajó un buen encuentro, pero los de Mieres tuvieron mucho acierto, por lo que el Condal poco pudo hacer para tratar de darle la vuelta al partido, informa Dani Ruiz

TSK Roces 1 Lenense 1

TSK Roces: Enol (3); Edu (2), Morán (2), Pablo (3), Mauro (2); César (3), Álex (2), Diego (2), Blanco (3); Otero (3) y Abraham (2).

Cambios: Menen (2) por Mauro y Cristian (2) por Álex, min. 57. Acerete (2) por Morán y Toni (3) por Otero, min. 70.

Lenense: Bossman (3); Figar (s.c.), Albert (2), Dani (3), Lucas (3); Monasterio (2), Pablo Sánchez (3), Guille (2), Pelayo (s.c.); Puyi (2) y Fahd (2).

Cambios:_Dencel (2) por Pelayo, min. 24. Lainez (2) por Albert, min. 50. Coutado (1) por Dani y Abril (s.c.) por Monasterio, min. 82

Goles: 0-1, min. 53: Lucas. 1-1, min. 89: Toni.

Árbitro: Pérez Albuerne (Nalón). Expulsó a Figar y a Coutado. Amonestó los locales Enol, Pablo, César, Blanco, Abraham y Cristian; y a los visitantes Pablo Sánchez, Puyi y a Fahd.

Covadonga: Unos 100 espectadores.

La crónica: Por insistencia y control de juego, el Roces mereció llevarse la victoria, pero un Lenense muy veterano jugó un partido duro, en el que ambos conjuntos vieron bastantes tarjetas. El conjunto visitante, muy aguerrido, se llevó más premio de lo que mereció. Su gol, que fue tras un penalti muy discutido, fue muy protestado tanto por el conjunto local como por la afición. Sin embargo, la grada del estadio Covadonga estuvo repleta de hinchas del Lenense, informa Tino.

SAN MARTÍN 1 SPORTING ATLÉTICO 1

San Martín: Guille (1); Vega (1), Sergio (1), Marco (2), Javi (1), Jota (1), Mateo (2), Baragaño (2), Diego (1), Charly (2) y Filip (2).

Cambios: Varela (1) por Diego, min. 70. Manu (1) por Filip, min. 70. Tomé (s.c.) por Marco, min. 83. Cris Rubio (s.c.) por Baragaño, min. 90.

Sporting Atlético: Elmo (1); Martínez (2), Carlos (2), Tomás (1), Kevin Picón (1), Aarón (1), Mancha (1), Enol Prendes (1), Mauricio (2), Acerete (2) y Amadou (2).

Cambios: Jesús (1) por Kevin Picón, min. 46. Yosmel (1) por Mancha, min. 70. Marcos (1) por Mauricio, min. 70. Manuel (s.c.) por Amadou, min. 85. Luis Enrique (s.c.) por Enol Prendes, min. 85.

Goles: 1-0, min. 35: Filip. 1-1, min. 45: Acerete.

Árbitro: Mhand Agoultim (Oviedo). Amonestó por parte local a Jota, Charly y al delegado, y por parte visitante a Martínez, Tomás y al entrenador Aitor Zulaika.

El Florán: unos 200 espectadores.

Sporting Atlético y San Martín empataron en un partido peleado y en el que el equipo de casa hizo un gran esfuerzo para sumar un punto por la permanencia. El filial rojiblanco, por su parte, se aleja aún más del primer puesto del Vetusta, al que tiene a doce puntos, y se coloca a dos del segundo, el Caudal.

La primera ocasión la tuvo el Sporting Atlético, a los siete minutos, en un saque de esquina muy cerrado de Acerete que obligó a Guille a despejar por encima del larguero. Buscaba el filial la portería local, consiguiendo un remate de Amadou que se fue por poco. Las llegadas del Sporting Atlético fueron continuas y tuvo otra Amadou. Al San Martín le costaba salir a la contra, pero en un saque de banda, a la altura del área, el balón le llegó a Filip tras varios rechaces e hizo el primer gol del partido, adelantado a los locales.

A partir de ahí, el San Martín empezó a tener más empuje, pero en el añadido del primer tiempo llegó el empate después de que el delantero Amadou peinara un balón con la cabeza y Acerete, llegando desde atrás, batiera a Guille de disparo raso. En la segunda parte, el partido se igualó, con pocas ocasiones por parte y parte. Baragaño la tuvo solo ante Elmo. El Sporting Atlético hizo cambios para tener más profundidad y Yosmel pudo marcar en el 75. Después, fue un ida y vuelta sin mucho peligro para los porteros, salvo una jugada visitante de Yosmel.

PRAVIANO 0 AVILÉS STADIUM 2

Praviano: Ali (2); Dani Lara (1), Pereira (1), Ito (1), Javi Gutiérrez (2), Luis Nuño (1), Fer Villar (1), Gabancho (1), Guille Thompson (1), Santa (2) y Bertín (1).

Cambios: Chechu (2) por Luis Nuño, min. 63. Oriol (2) por Santa, min. 63. Juan Menéndez (1) por Bertín, min. 63. Diego Iza (1) por Dani Lara, min. 75.

Avilés Stadium: Chechu Grana (2); Chechu Fernández (2), Néstor (2), Arruñada (3), Josín (2), Bryan (2), Pablo (2), Noya (2), Óscar (3), Borja (2) y Bango (2).

Cambios: Manu Rojo (s.c.) por Borja, min. 85. Omar (s.c.) por Josín, min. 87. Nelson (s.c.) por Bryan, min. 90. Jandro (s. c.) por Oscar, min. 90.

Goles: 0-1, min. 71: Borja. 0-2, min. 83: Arruñada.

Árbitro: Prado Núñez (Oviedo). Amonestó a los locales Ito, Bertín y Gabancho, y al visitante Josín.

Santa Catalina: 200 espectadores.

Nueva derrota del Praviano en casa, en esta ocasión frente al Avilés Stadium en un partido en el que los de Sergio Abad, que empieza a estar cuestionado entre los aficionados, dejaron patente su fragilidad defensiva y poca puntería de cara a puerta. El Stadium, por su parte, hizo un partido muy serio, desequilibrando el marcador en el segundo tiempo gracias a los tantos de Borja y de Arruñada.

La primera mitad estuvo muy igualada, con ocasiones para los dos equipos y sin un dominador claro. El Praviano empezó mejor, con una oportunidad para Javi Gutiérrez que se fue ligeramente desviada. El conjunto avilesino respondió, con varias llegadas seguidas por parte de Chechu y Josín. En el minuto 24 tuvo lugar la ocasión más clara para el equipo local, con un potente disparo que se estrelló en la madera.

El arranque de la segunda parte dejaba entrever un paso al frente del Praviano, con unos primeros minutos de intensidad en ataque, pero fue un espejismo. Pronto volvieron las imprecisiones locales y el Stadium se hizo con el control del balón, embotellando en su campo al rival. En el minuto 60, Borja vio como el colegiado le anulaba un gol por fuera de juego, pero diez minutos después de nuevo Borja la tuvo y esta vez sí acertó a pase de Arruñada para adelantar a su equipo en Santa Catalina.

Arruñada, tras asistir a su compañero, completó en el minuto 84 un gran partido haciendo el segundo y llevando la desesperación a la grada de Santa Catalina. Ya no había tiempo para más y los tres puntos se marcharon rumbo al Muro de Zaro. Nueva derrota del Praviano en Santa Catalina, donde esta campaña se le han escapado demasiados puntos. La victoria fue justa y merecida para un Avilés Stadium que aleja de la zona de peligro de la clasificación.

LEALTAD 1 L’ENTREGU 2

Lealtad: Junquera (1); Bayón (2), Amandi (2), Omar (1), Marcos (2), Jaime (1), Viña (1), Saha (2), Riki (2), Baba (2) y Ambo (1).

Cambios: Yerpes (2) por Omar, min. 70. Jhon (s.c.) por Bayón, min. 87. Adri (s.c.) por Jaime, min. 87. Óscar (s.c.) por Viña, min. 87.

L’Entregu: Gonzalo (2); Mikel (2), Zapico (1), Cristian (2), Steven (1), Borja (2), Somiedo (2), Montes (2), Pablo (2), Gilberto (1) y Merayo (1).

Cambios: Vicente (1) por Zapico, min. 48. Enrique (1) por Steven, min. 69. Sandoval (2) por Montes, min. 79. Alberto (1) por Pablo, min. 79.

Goles: 0-1, min. 5: Montes. 0-2, min. 40: Pablo. 1-2, min. 92: Adri.

Árbitro: Diego Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó a los jugadores locales Bayón, Amandi y Riki, y por parte del equipo visitante fueron amonestados Cristian, Pablo y Enrique.

Les Caleyes: unos 250 espectadores en el campo de Villaviciosa.

El partido que medía a dos candidatos a meterse en la promoción de ascenso, Lealtad y L’Entregu, estuvo muy igualado, siendo ligeramente superior el equipo de casa, aunque los visitantes, más eficaces, aprovecharon un par de jugadas en las que el Lealtad fue demasiado pasivo en defensa.

Se adelantó L’Entregu muy pronto, a los cinco minutos, con un gol de Montes, que aprovechó un saque de esquina en corto centrado por Borja y que pilló muy despistada a la defensa local, lo que permitió que el delantero rival rematara solo en el área pequeña. El Lealtad pudo igualar poco después cuando Saha se plantó solo ante el meta visitante, pero Gonzalo desbarató el peligro.

Jaime tuvo también dos ocasiones claras para empatar, con un remate de cabeza que se fue fuera por poco, y un balón suelto en el área que sacó bajo palos la zaga visitante. Al filo del descanso, después de que los locales desperdiciaran sus ocasiones, L’Entregu fue efectivo y aprovechó para hacer el segundo en una recuperación y un tiro desde la frontal de Pablo que Junquera llegó a tocar, pero sin ser capaz de desviar.

La segunda parte fue de dominio completo del Lealtad, pero a pesar de ello no conseguía crear ocasiones. Ambo pudo recortar distancias en un remate a la salida de un córner que parecía gol, lo que despistó a Saha en el rechace, que ya no acertó a rematar a puerta. El Lealtad, en el descuento, recortó distancias tras un centro de Amandi que remató el debutante Adri en el segundo palo. Tras el gol, apenas hubo tiempo para que el Lealtad buscara el empate.

TUILLA 0 CEARES 0

Tuilla: Guillermo (1); Pecas (2), Miloud (1), Felgueroso (2), Pedro (2), Moha (1), Cuesta (1), Galo (1), Nelson (1), Diego (2) y Sergio (1).

Cambios: Jorge Argüelles (1) por Moha, min. 70. Imad (1) por Diego, min. 70. Juan Bautista (1) por Galo, min. 80. Mario (1) por Sergio González, min. 80. Flores (s.c.) por Nelson, min. 90.

Ceares: Javi Benítez (1); Enol Braña (1), Héctor Zuazua (2), Pablo Rodríguez (1), Samu Pereda (2), Xurde (1), Madeira (2), Blin (2), Mateusz (1), Mateo Nistal (1) y Ferre (1) .

Cambios: Erasmo (1) por Madeira, lesionado, en el min. 55. Carcedo (s.c.) por Mateusz, al que hubo que sacar en camilla, en el min. 63. Adri Guerrero (1) por Carcedo, también lesionado, en el min. 66.

Árbitro: Álvarez González (Oviedo). Amonestó por parte local a Guillermo, Pecas, Pedro, Imad y al entrenador Chiqui de Paz, y por parte visitante a Samu Pereda, Ferre y Erasmo.

El Candín: unos 350 espectadores, con presencia de aficionados visitantes.

El Tuilla y el Ceares empataron sin goles en un duelo muy intenso, en el que la afición disfrutó de un choque que se pudo haber decantado a favor de cualquiera de los dos bandos.

El Tuilla comenzó dominando, teniendo el control del balón y siendo más agresivo que un rival que comenzó centrándose en defenderse. El equipo local avisó a su rival por medio de Nelson, en el minuto 30, y un poco después con otro disparo de Sergio González. Los dos se quedaron en nada.

En la segunda parte, el Tuilla siguió teniendo el control, pero el Ceares comenzó a estirarse un poco y a estar más activo, algo que se fue acrecentando conforme se acercaba el final del encuentro. El equipo gijonés se vio lastrado por las lesiones de tres de sus jugadores, que les obligaron a abandonar el campo.

En el minuto 60, avisó de nuevo el Tuilla, esta vez por medio de Diego, y a partir de ahí el Ceares metió una marcha más y es en esta ocasión Ferre el que puso en apuros a Guillermo. Pasada la media hora de la segunda parte, un tiro desde fuera del área de Erasmo dio en la cruceta cuando parecía que entraba. El Tuilla dispuso de una falta que lanzó Imad y que se fue ligeramente alta. Ferre tuvo la última y obligó a Guillermo a hacer una buena estirada.

VETUSTA 1 COVADONGA 0

Vetusta: Miguel Narváez (2); Marcos Lopes (1), Marco Esteban (2), Eze (2), Martín Gómez (1), Diego Tejón (2), Valdera (2), Lamime (3), Cheli (1), Dieguito (1) y Joaquín Delgado (1).

Cambios: Omar Falah (1) por Martín Gómez, min. 59. Pelayo (1)_por Dieguito, min. 59. Óscar Maza (1) por Marcos Lopes, min. 76. Nico Pereira (1) por Lamine, min. 76. Castrillejo (1) por Joaquín Delgado, min. 84.

Covadonga: Buru (3); David Ruiz (1), Trabanco (2), Aitor Elena (2), Sergio Madrigal (1), Michel Secades (1), Mario López (1), Iván Fernández (1), Iván Elena (2), Vicente (1) y Borja Alonso (1).

Cambios: Dani Palacio (1) por Vicente, min. 30. Fran Pacoli (1) por David Ruiz, min. 80. Mundaka (1) por Mario López, min. 80. David Armada (1) por Iván Elena, min. 80. Fernando (s.c.) por Borja Alonso, min, 95.

El gol: 1-0, min. 66: Lamine.

Árbitro: González González (Nalón). Amonestó al local Pelayo y al visitante Trabanco.

El Requexón: Unos 500 espectadores, con bastante presencia de seguidores del equipo visitante.

El Vetusta parece no tener techo esta temporada en el grupo asturiano de Tercera Federación. El filial azul, líder indiscutible del grupo, sumó su undécima victoria consecutiva al derrotar al Covadonga en el derbi ovetense. Una victoria con un sabor especial, puesto que el equipo del Álvarez Rabanal, uno de los que están metidos en la lucha por meterse en puestos de promoción de ascenso, es el único que ha logrado derrotar al filial azul en lo que va de temporada. Fue en el segundo partido de Liga.

El partido se caracterizó por ser de mucha lucha y emocionante hasta el pitido final, pero todo ello con un fútbol poco vistoso. El Covadonga salió algo metido atrás durante una primera parte en la que las ocasiones fueron casi todas para el filial azul, teniendo a Lamine como protagonista en dos de ellas, bien respondidas las dos por el guardameta Buru con magníficas intervenciones.

La lesión de Vicente al filo de la media hora mermó el potencial del equipo visitante, que todavía sufrió una ocasión del Vetusta antes del descanso al despejar Buru ante un disparo de Joaquín Delgado. El meta estuvo muy seguro para evitar que el marcador se moviera antes de irse los dos equipos a vestuarios.

Tras el descanso se vio de nuevo al Vetusta tratando de salir al ataque. Pudo marcar el equipo de Roberto Aguirre en un centro de Martín Gómez que cabeceó Lamine fuera por poco en lo que fue una clara ocasión de gol. La primera acción de peligro del Covadonga llegó en una acción del veterano Iván Fernández que salvó en una gran intervención el guardameta local. El tanto de la victoria azul llegó casi mediada la segunda parte en un centro de Omar Falah que Lamine cabeceó a la red.

A partir de ahí, el Vetusta supo defender la ventaja mínima que había logrado, aunque los del Álvarez Rabanal tuvieron una ocasión clara en un remate de Aitor Elena que desvió el guardameta Miguel Narváez. Lo intentó todo el Covadonga en los siete minutos que prolongó el colegiado, pero el Vetusta se defendió con acierto y supo sacar adelante un complicado choque ante un rival de la zona alta de la clasificación.

COLUNGA 1 TITÁNICO 0

Colunga: Raúl (2); Mauro (3), Mateo (3), Barcia (2), Keko (2), Meana (3), Naya (2), Robert (2), Álvaro (2), Corgo (2) y Rodri (2).

Cambios: Kelvin (1) por Álvaro y Ferrari (1) por Naya, min. 73.

Titánico: Alejandro (2); Pereda (2), Pablo (2), Sergio (2), Barbón (2); Adrián (2), Luis Miguel (2), Nicolás (2), Borja (2); Álex (2) y Alejandro (2).

Cambios: Nical (1) por Luis Miguel y Diego (1) por Pereda, min. 71. Joan (s.c.) por Barbón y Samuel (s.c.) por Borja, min. 79.

Goles: 1-0, min. 55: Pablo, en propia puerta.

Árbitro: Rubén Darío Mateos (Avilés). Expulsó a Barcia. Amonestó a los locales Meana, Rodri y Naya, y a los visitantes Pablo Castiello, Montes y Luis Miguel.

Santianes: 100 espectadores.

Partido igualado en Santianes en el que la primera parte, el Colunga pudo sentenciar tras varias ocasiones. En la segunda mitad, un centro de Róber golpeó en la cabeza de Pablo Castiello que mandó el balón a la escuadra de su portería. El Titánico buscó el empate, pero no estuvo acertado.

URRACA 1 MOSCONIA 4

Urraca: Nacho (2); Traoré (2), Nico (2), Hugo (2), Bruno (1); Álvaro (1), Pelayo (2), Simón (3), Raúl (2); Ousmane (2) y Noé (1).

Cambios: Pablo Prieto (1) por Bruno, min. 30. Rubio (1) por Álvaro, min. 67. Garaña (1) por Simón, min. 81.

Mosconia:_Davo (1); Alberto (2), Gonzalo (2), Miguel (2), Luisen (2); Alejandro (2), Alexis (3), Pablo César (3), Cristian (2); Daniel (3) y Pereke (1).

Cambios: PPablo Álvarez (2) por Pereke, min. 33. Ndiaga (2) por Luisen y David (1) por Cristian, min. 62. Maikel (1) por Alejandro, min. 73. Nacho (1) por Alberto, min. 74.

Goles: 1-0, min. 13: Simón. 1-1, min. 42: Cristian. 1-2, min. 45: Pablo César. 1-3, min. 70: Ndiaga. 1-4, min. 82: Daniel.

Árbitro: Irati Rato (Gijón). Amonestó a los locales Hugo y Ousmane.

La Corredoria: Unos 120 espectadores.

El Mosconia logró una valiosa victoria por 1-3 en Posada de Llanes, que le permite colocarse en la quinta posición y entrar en puestos de play-off. El encuentro arrancó con dominio claro de los visitantes, que aprovecharon un error del portero Nacho en la salida del balón. Simone, rápido y certero, interceptó el pase y definió con calidad para abrir el marcador.

El Urraca reaccionó y consiguió igualar el encuentro antes del descanso, pero un polémico penalti permitió al Mosconia recuperar la ventaja. Las protestas de los locales no sirvieron para cambiar la decisión, y los visitantes no perdonaron desde los once metros.

En la segunda mitad, el Urraca trató de volcarse al ataque con mayor posesión, pero el Mosconia mostró oficio y eficacia. Atentos a cada detalle, sentenciaron el partido con un tercer gol que dejó sin opciones al equipo local. Con este triunfo, el conjunto de Grado confirma su candidatura al ascenso.