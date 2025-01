El Langreo se hace fuerte atrás en Pucela (0-0)

Valladolid Promesas-Langreo (0-0) Valladolid Promesas: Arnau Rafús (2), Koke (1), Iago Parente (1), Gabriel Rodríguez (1), Arco (1), Raúl Chasco (1), Alani (1) Iker Ivorra (1), Verde (1), Xavi Moreno (1), Enrique Peña (1), Jorge Delgado (1), Sergi Esteban (1) y Arnu (2). Cambios: Iker Ivorra (1) por Alani y Mario Sesé (1) por Sergi Esteban, min. 63. Gabriel Rodríguez (1) por Iago Parente y Neira (1) por Jorge Delgado, min. 75. Enrique Peña (s.c.) por Xavi Moreno (s.c.), min. 81. Langreo: Adrián Torre (2), Nacho López (1), Alain 2, Liam (1), Álex Menéndez (1), Joselu Guerra (1), David Fernández (2), Guille Cueto (1), Pablo Álvarez (1), Samu Pérez (1) y Iván Breñé (1). Cambios: Sergio Ordóñez (1) por Nacho López, min. 46. Omar Álvarez (1) por Pablo Álvarez (1), min. 72. Sergio Orviz (s.c.) por Samu Pérez y Pablo Ares (s.c.) por Iván Breñé, min. 78. Árbitro: Sabido Serrano (Colegio extremeño). Tarjetas a Dani Rabadán, preparador físico de los locales y Liam, Nacho López y Pablo Ares para los visitantes. Anexos Estadio José Zorrilla.

Empate a cero entre el Real Valladolid Promesas y el Langreo que da un punto a cada uno y deja insatisfechos a los dos. Los dos equipos intentaron decantar la balanza, pero ni los porteros ni los defensas les dejaron pasar.

Liam, en un despeje. | / ÁREA 11

El conjunto asturiano llegaba a Valladolid con la misión de volver a encontrar la senda de la victoria tras la derrota de la jornada pasada ante el Real Ávila. Enfrente, el Real Valladolid Promesas quería continuar escalando posiciones y llegar a los playoffs.

Los locales comenzaron creando peligro. En el minuto 9 de encuentro Arnu le pondría un balón a Jorge Delgado, que probó el disparo, Adrián Torre no pudo atrapar y en el rechace Xavi Moreno no logra aprovechar la oportunidad. Poco después, Xavi Moreno tendría todo de cara para encarar la portería rival, pero el defensa visitante David Fernández se antepondría al atacante local para evitar la ocasión de peligro.

El Langreo comenzaría a acercarse a la portería de Arnau Rafús con una contra que Pablo Álvarez no logró acabar porque la defensa estuvo rápida en el repliegue. En el minuto 24 llegaría una de las mejores ocasiones del encuentro con un centro de Iván Breñé desde la izquierda que recibe en el segundo palo Guille Cueto y el cabezazo del jugador del equipo asturiano manda el balón muy cerca de la portería.

Pasada la media hora de juego, Sergi Esteban con un libre directo, mandaría el balón cercano a la escuadra de la portería de Adrián Torre, y Álex Menéndez haría lo mismo en la portería de Arnau Rafús poco después. La primera parte terminaría con dos ocasiones de los locales, primero de Sergi Esteban, que probó al portero visitante con un disparo cruzado y Arnu, con una internada dentro del área que Pablo Álvarez logró cortar. Con cero a cero en el marcador los dos equipos se marcharían a los vestuarios.

En la segunda parte los asturianos comenzaron poniendo a prueba a Rafús con un remate de Breñé que tuvo que detener el guardameta vallisoletano. Tras la última ocasión del Langreo, el Valladolid promesas comenzó a dominar el partido, ocasiones de Koke o Alani que no lograron introducir entre los tres palos.

Guille Cueto gozaría de una de las mejores ocasiones del encuentro al encontrarse con un balón solo ante el portero, que pararía el balón una gran acción del arquero local. Los últimos minutos fueron para un Valladolid que no dejó respirar a su rival: Alain sacó dos balones a bocajarro para mantener el empate a cero y poco después Adrián Torre sacó por alto un disparo de Ivorra que ya se gritaba como gol. Las últimas ocasiones llegaron para el cuadro local, pero no pudieron perforar la portería rival y, finalmente, el partido terminaría con un empate que no contenta a ninguno de los dos equipos.