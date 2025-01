El Avilés despega: "Hemos dado un paso adelante"

El Avilés acudió a la gala de entrega de los trofeos a los mejores del fútbol asturiano de LA NUEVA ESPAÑA con una amplia representación. Recibían galardón Natalio, como máximo goleador de los equipos asturianos en las cuatro primeras categorías; Álvaro Fernández, mejor futbolista del conjunto blanquiazul la pasada campaña; y el Avilés Femenino, por su ascenso a Segunda Federación. Acudieron, además de los dos premiados, Ángel González, director deportivo del equipo femenino, y Pedro Arboleya, entrenador del conjunto femenino y director general de la entidad. Natalio, capitán del primer equipo masculino, analizó la situación por la que atraviesa el equipo, que parece estar sacando la cabeza tras un inicio de campaña en el que las lesiones le han puesto muy complicado competir y pelear por el primer puesto de su grupo en Segunda Federación.

El equipo que entrena Javi Rozada vio, además, como está pasada jornada se le escaparon dos puntos en el último instante ante el Llanera. Natalio reconoció que estaban "fastidiados" por haber perdido esos puntos "en el último segundo", pero destacó que el del Llanera es "un campo difícil", lo que no impide que se quedaran con "un mal sabor de boca".

El capitán, más allá de ese partido, es optimista: "Hemos dado un paso adelante, estamos en una mejor dinámica y ahora nos toca hacer bueno el punto del otro día en casa ante el Salamanca". Junto a él, el madrileño Álvaro Fernández, el portero titular del equipo blanquiazul, reconoció estar "súper contento" en Avilés. "Me encuentro bien aquí desde que llegué, el club ya me dio confianza cuando me trajo y me lo ha seguido demostrando", señaló un portero que, junto a Natalio, sueña con acabar la temporada con una gran celebración.