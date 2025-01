Colombatto: "Quiero recoger este premio en Primera División"

En el entorno del Real Oviedo se respira optimismo. La buena posición del conjunto azul en la clasificación de Segunda División permite a los oviedistas soñar a lo grande. Ese ambiente de ilusión y empeño por alcanzar el objetivo se dejó notar ayer en la gala del fútbol asturiano organizada por LA NUEVA ESPAÑA.

El Oviedo acudió a la ceremonia con una amplia representación, encabezada por Martín Peláez, presidente de la entidad. El mexicano entregó varios premios y aplaudió, con una sonrisa, a cada uno de los galardonados, especialmente a los suyos: Santiago Colombatto, reconocido como mejor jugador de la temporada pasada; Abi Quiroz, elegida mejor futbolista del equipo femenino; Sheila Garrido, máxima goleadora del último curso; Marcos Suárez, director deportivo del Femenino; y Carlos Cano y Beatriz Méndez, de la Fundación Real Oviedo, quienes recogieron el galardón por el equipo Genuine, supercampeón de España durante la pasada campaña.

Uno de los premiados, sin embargo, no pudo asistir a la gala. Borja Bastón, máximo goleador del Oviedo la temporada pasada, no pudo estar presente para recoger el trofeo. En su lugar, subió al escenario Santiago Colombatto, quien bromeó al respecto: "Cuando lo vea, le voy a decir que le cambio el nombre al premio de goleador, pondré Santiago Colombatto y me lo quedaré para mí. Estoy muy feliz por haber venido a recoger su premio y por haber ayudado el año pasado a hacer bastantes goles para casi lograr el objetivo", comentó el argentino.

Colombatto también aprovechó para valorar la temporada actual del equipo: "Estamos haciendo una buena temporada, vamos bien. Falta mucho y estamos en un periodo en el que tenemos que apretar para mantenernos arriba y seguir peleando por los puestos de ascenso directo", explicó.

El mediocentro no ocultó su emoción tras recibir su propio galardón como mejor jugador azul del pasado curso. "Estoy muy agradecido a este periódico por el trofeo, porque creo que premia el esfuerzo y el trabajo", afirmó. Y, mirando al futuro, dejó claro cuál sería su próximo objetivo: "No estaría mal recoger otro, aunque el mayor premio sería recibirlo como mejor jugador de Primera División", concluyó.