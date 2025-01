El Llanera va a intentar salvarse "hasta el final"

El Llanera estuvo muy bien representado en la gala de entrega de los trofeos de LA NUEVA ESPAÑA, donde recibieron galardón Viti por partida doble, como mejor jugador de su equipo la pasada temporada y como mejor jugador de Tercera Federación; Amadou, que también se llevó dos premios, el de máximo goleador y el de mejor jugador de Tercera, empatado con su compañero Viti; y Alejandro García, al ser el menos goleado de Tercera. También se acercaron al Club LA NUEVA_ESPAÑA el presidente del Llanera, Miguel López Cedrón, y el directivo José Ramón Alonso.

Por la izquierda, Viti, Miguel López Cedrón, Alejandro García, Amadou y José Ramón Alonso.

Todos ellos acudieron con una sonrisa en la cara y con el depósito lleno de optimismo tras sumar siete de los nueve últimos puntos disputados. "Estamos contentos, en otras fases merecíamos más y ahora el fútbol nos está dando lo que nos merecemos. Sabemos que es difícil, pero lo vamos a intentar hasta el final y no descartamos salvarnos", dijo el presidente.

También fue una alegría para todos los que acudieron del Llanera reencontrarse con Amadou, ahora en el Sporting Atlético, pero que no olvida su paso por el conjunto del Pepe Quimarán. "Es un club especial para mí, me ha abierto las puertas del fútbol. Ahora estoy en un equipo más profesional, pero siempre estoy mirando al Llanera. Para mí es como una familia, me trataron muy bien", dijo el goleador.

Dos poteros de garantías. Alejandro García dejó el fútbol la pasada temporada tras ser el portero menos goleado de Tercera defendiendo la meta del Llanera y ahora reconoce echarlo "un poco de menos". "Me acuerdo mucho de Fernando, el entrenador de porteros", destacó de esta vida sin fútbol en la que trata de preparar una maratón. Cerca de él, Dennis, del Marino, portero menos goleado de las cuatro primeras categorías, que trabaja con los de Luanco para "mejorar y evitar que nos metan goles a balón parado".