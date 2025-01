El director deportivo del Alimerka Oviedo Baloncesto analiza la primera vuelta: "El compromiso del grupo es grandísimo, puede que haya algo de sobrepresión"

¿Qué balance hace de la primera vuelta?

La realidad es que llevamos cinco victorias en la primera vuelta y nos gustaría tener al menos 1 ó 2 más, pero estamos en el vagón de la Liga que nos corresponde. Es cierto que hemos tenido momentos no tan buenos y otros en los que hemos competido y hemos jugado bien. Tenemos que ser capaces de reconocer virtudes y defectos para mejorar, hay cosas mejorables y una serie de factores que no se pueden controlar, como lesiones en momentos puntuales o jugadores que por diferentes circunstancias no continuaron.

Las sensaciones que dejó el equipo en partidos como el último, la derrota en casa ante el Cartagena, o la visita a Zamora no fueron buenas.

Es cierto. Un partido que nos dejó anímicamente tocados fue el que perdimos en Menorca, el no saber ganar un partido que tuvimos en la mano dos veces. En Zamora una mala puesta en escena nos lastra después. La segunda parte ante el Cartagena fue muy mala, veníamos de haber tenido un mal porcentaje de acierto ya en la primera, creo que nos autoinfligimos una presión muy grande. Hasta el de Cartagena los partidos que teníamos que sacar en casa los habíamos sacado, pero es cierto que las sensaciones en la segunda parte fueron muy malas.

¿Por qué esos porcentajes?

Es un cúmulo de factores. Tiramos por debajo del porcentaje del que son capaces estos jugadores y hay una serie de factores que se están trabajando, puede que haya algo de sobrepresión. El compromiso del grupo es grandísimo y cuando arrastramos esos porcentajes tan bajos eso hace mella en su confianza. El equipo por momentos ha jugado bien, hay cosas que tocar pero no son drásticas.

¿Va a haber modificaciones en la plantilla?

Somos un equipo que, por nuestras circunstancias, nunca debemos dejar de estar en el mercado. Si hay algo interesante, que nos permita dar un salto cualitativo, lo ejecutaremos, siempre estamos atentos a jugadores que nos puedan encajar también económicamente. También pensamos que la solución no está en el mercado sino en dar un paso adelante y que cada uno dé su mejor versión. Hemos visto versiones buenas de jugadores pero nos ha costado darle continuidad.

¿Si hay algún fichaje, en qué posición les gustaría reforzarse?

Tenemos detectadas carencias en distintos puntos, pero también contamos con la polivalencia de nuestra plantilla. Veremos.

Dos de los fichajes para esta temporada, Ken West y Joshua Nurse, fueron cortados. ¿Qué ha pasado?

A Ken le faltó adaptación, tuvo algunos asuntos personales que no ayudaron, y Nurse tras la lesión de Hugo López adquirió un rol en el equipo para el que no estaba preparado. Nos tocó amoldarnos a las circunstancias, vino Kevin (Bercy) un periodo corto, Ike Nweke está funcionando bien, Löic Menuge sigue en proceso de adaptación. Ha venido Lucas (Langarita), que nos está aportando. Hay claros y oscuros.

Tampoco uno de los fichajes que más ilusionó, Joaquín Valinotti, está consiguiendo rendir con la regularidad esperada.

Tenemos que pensar que es su primera experiencia fuera de Argentina, es una liga diferente, no es ni tan bueno ni tan malo. Lo que tiene que ser capaz es de encontrar su esencia.

¿Afecta a la adaptación de algunos jugadores el nivel que ha alcanzado la Primera FEB?

Totalmente. El equipo nunca ha dejado de tener presente lo difícil que es esta liga. El objetivo que nos marcamos es muy exigente, hay grandes equipos, es una de las nueve o diez mejores ligas de Europa.

¿Dónde podemos situar en la liga al OCB en cuanto a dinero disponible para fichar?

Ponderándolo con otros presupuestos, uno de los tres últimos de la Liga. Las cifras que dio Fernando García (director general del club, que explicó que tienen 170.000 euros para hacer la plantilla) son las que hay.

¿Se mantiene intacta la confianza en Javi Rodríguez?

No es cuestión de confianza. Vino para un proyecto a largo plazo, hay momentos peores y mejores, pero el equipo está a muerte con él y él con el equipo. N o hay dudas al respecto. Lo que toca ahora es trabajar todos juntos. La gente no se hace una idea de hasta que punto los jugadores están con su entrenador y al revés.

