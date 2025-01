Movimientos en el fútbol asturiano: el equipo de moda de la actual Copa del Rey arrebata al Marino a su jugador estrella

Duro golpe para el Marino. El Pontevedra, uno de los equipos con mayor potencial económico de Segunda Federación, se ha hecho con el fichaje de Miguel Cuesta, delantero del conjunto gozoniego y máximo goleador marinista esta campaña. El objetivo de los gallegos es conseguir el ascenso a Primera Federación y, gracias a su gran participación en la actual Copa del Rey, cuentan con recursos para moverse en el mercado. Además, esto les sirve para protegerse en caso de que Dalisson, gran estrella de los de Yago Iglesias, que cuenta con interés de varios equipos de Primera División. Cuesta firma por lo que queda de temporada y la siguiente. Las buenas relaciones entre los presidentes de ambos equipos, Luis Gallego y Lupe Murillo, han facilitado la operación.

Miguel Cuesta ya fue uno de los nombres del verano en el Marino. El delantero estuvo relacionado con varios equipos de Segunda Federación, pero al final apostó por quedarse en su pueblo, en Luanco, para seguir creciendo como jugador. "Siempre está el cariño que tengo a jugar aquí, en mi pueblo, pero también quiero tener la oportunidad de despuntar, de progresar e intentar llegar al fútbol profesional. Faltó una propuesta de un equipo que me hiciese ilusionarme, que viese un buen proyecto. Prefiero quedarme aquí a jugar en la misma categoría e irme fuera para ganar algo de dinero", declaró en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. Pero la propuesta del Pontevedra, conjunto que ahora mismo lidera el Grupo 1 de Segunda Federación, ha sido lo suficientemente atractiva para cautivar al gozoniego, que también interesaba a varios equipos de Primera Federación como el Sestao y el Atlético Sanluqueño

En el Marino siempre han sostenido que quieren ser un trampolín para que jugadores como Miguel Cuesta se revaloricen y, por ello, no han puesto excesivos problemas en la operación. Ahora Luis Gallego tendrá la tarea de encontrar un sustituto para su hombre gol, algo que a principio del mes de enero no tenía pensado, ya que se descartaba hacer movimientos en el mercado de fichajes. Desde el club ya se estudia el mercado, aunque existe la posibilidad de que no se haga ningún fichaje para reforzar el frente de ataque porque la confianza en la actual plantilla es total.