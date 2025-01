Omar, de México a Noreña por un futbolista muy especial: "En el América nos ha impactado mucho"

Omar Villanueva Chaves vive desde hace cinco años en Houston (Texas, Estados Unidos), donde trabaja como ingeniero en el campo del petróleo. Desde allí, este mexicano, de 33 años, se desplazó a España con dos objetivos principales: ver en directo al Real Madrid y visitar la tierra de su ídolo, Álvaro Fidalgo, jugador de Hevia (Siero) que está triunfando en México. Ese segundo objetivo le llevó hasta el Alejandro Ortea, el campo del Condal de Noreña, donde Fidalgo pasó parte de su etapa formativa. "Es mi ídolo", reconoce el mexicano en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA, ya de regreso a Estados Unidos.

Alberto Colunga, coordinador del club de Noreña, se quedó muy impactado cuando Omar le contó la razón de su visita y por eso le regaló una camiseta con el nombre del jugador. "Nos dijo que se la pensaba poner en el siguiente partido que viera del América de México", explica Colunga.

La visita al campo en el que jugó Álvaro Fidalgo sirvió a Omar para conocer Asturias y para quedarse impresionado con lo que se encontró: "Estuve paseando por Asturias tres días y solo tengo clara una cosa, que voy a volver, me quedé con muchos sitios pendientes que quiero visitar, me faltó bastante, es una tierra hermosa".

En cuanto a su afición por el futbolista de Hevia, Omar Villanueva, natural de Ciudad de México, cuenta que comenzó a seguir al América de México en 2003 y que pocas veces un jugador había tenido la repercusión del medio asturiano: "Ha impactado mucho en México, lo tenemos como un ídolo, por eso me planteé venir a Asturias, donde se formó, pensando en visitar Oviedo y Gijón, ya estuve en el Tartiere y en El Molinón". En lo personal, Fidalgo es su jugador favorito: "Por las ganas que tiene cuando sale al campo, por su profesionalismo...". El estadio del Condal, pequeño, contrasta con los escenarios donde Omar suele ver a Fidalgo: "Es conocido por millones de personas, ha tenido un impacto bárbaro, mucha gente lleva la camiseta con el ‘ocho’ de Álvaro Fidalgo".

Es consciente de que un viaje como el suyo es algo excepcional: "No es normal lo que hice, pero me gusta viajar solo, tener este tipo de experiencias por mi cuenta, la gente fue muy amable, me hospedé en Gijón, que está a solo veinte minutos de Noreña, le enseñé a la gente vídeos que hago en el campo cuando voy a ver al América, está acostumbrado a jugar ante 20.000, 30.000 y hasta 40.000 personas".

También sabe que los campos que visitó, el Tartiere y El Molinón, pertenecen a dos clubes cuyos propietarios son mexicanos. "Creo que ha habido ya algunos intercambios de jugadores, en el Grupo Pachuca son muy buenos sacando jugadores, capturan muy bien el talento, con Irarragorri no estoy muy familiarizado, pero el Atlas fue bicampeón y eso significa que también están trabajando bien y que saben lo que hacen con las fuerzas básicas (cantera)", explica sobre sus compatriotas.

Ya de vuelta en EE.UU., Omar tiene algunas certezas: que regresará a la tierra de Álvaro Fidalgo y que le queda mucho por probar de la gastronomía regional.

