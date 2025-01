Los cien partidos de éxito y felicidad de Fernanda Hidalgo en el Telecable: "Me siento libre para ser yo misma, y eso es clave para rendir"

Fernanda Hidalgo ha alcanzado un hito importante en su carrera: ha jugado su partido número 100 en la OK Liga con el Telecable Gijón HC, "aunque en total son más", explica. El logro de la portera chilena no solo refleja su habilidad y dedicación en la pista, sino también la conexión que ha establecido con el club y la ciudad, donde es feliz.

Desde su llegada a Gijón, la adaptación de Fernanda ha sido sencilla. "El equipo me acogió muy bien, y siempre se lo digo a mucha gente: Gijón es un sitio donde te mal acostumbras. Es una ciudad que lo tiene todo cerca y, para mí, fue muy fácil adaptarme. Además, el equipo ha sido muy amable, no solo mis compañeras, sino también sus familias y toda la gente que sigue al Telecable. Te das cuenta de que todos son uno y están pendientes de ti, preocupándose por cómo estás. He estado en otros clubes y la experiencia fue muy diferente, así que llegar aquí fue algo muy agradable", dice con una sonrisa.

Los patines llegaron a la vida de Fernanda cuando tenía solo cuatro años, pero fue a los ocho cuando comenzó a jugar a hockey. Su pasión por este deporte la llevó a probar la posición de portera: "Al poco tiempo de jugar, probé en un partido como portera y desde ahí no lo dejé", explica.

A los 17 años, Fernanda dejó su Chile natal para comenzar su aventura en España. Primero vivió en Madrid con una familia, luego en Manlleu y, finalmente, se estableció en Gijón, donde continuó su carrera en el Telecable. Esta transición fue un paso clave en su crecimiento personal y profesional. "Me siento muy bien aquí. Si no, no habría llegado a los 100 partidos. Desde el primer día me sentí a gusto, y si no hubiese sido así, me habría ido. La prioridad soy yo, y si sigo aquí es porque soy feliz y me siento libre para ser yo misma. Eso también es clave para rendir", comenta con sinceridad.

La presión de jugar en un equipo de élite como el Telecable es algo que Fernanda lleva con mucha responsabilidad: "la presión siempre está presente. Cuando juegas en un equipo con buenos resultados, no hace falta que alguien externo te lo recuerde, tú misma lo notas. Hay momentos en los que puedes gestionarla bien, pero en otros se hace más difícil", admite.

Además del hockey, Fernanda ha combinado su carrera deportiva con su trabajo como fisioterapeuta. Un reto considerable, ya que la carga horaria es alta y la exigencia de ambos ámbitos es intensa. "El hockey en algún momento terminará y necesito un plan B. Es difícil, porque tengo que equilibrar el trabajo con los entrenamientos y partidos. Vengo aquí a rendir de verdad, no a pasar el rato", comenta.

Uno de los momentos más especiales de su carrera fue la victoria en la Copa de Europa con el Telecable, un título que considera el más alto al que podía aspirar. "Aquel año ganamos todo, fue una sensación espectacular", recuerda emocionada. Además, no olvida el título de la Copa Intercontinental, que guarda con mucho cariño. También rememora con nostalgia su primer campeonato ganado con su equipo chileno, cuando le regalaron la copa y se la llevó a casa. "Fue un momento muy especial, aunque ahora ya tengo muchas más", bromea.

Tasha Lee, entrenadora del equipo segura que "tener a Fer es un lujo para nosotras. Es una portera increíble, la mejor del mundo. Es una gozada contar con ella en el equipo", afirma con admiración.

Con los 100 partidos en la OK Liga con el Telecable, Fernanda Hidalgo celebra una historia de éxito, sacrificio y, sobre todo, felicidad.

