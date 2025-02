A dar un golpe sobre la mesa: así afronta el Avilés el duelo de esta tarde ante el Salamanca

El Avilés protagoniza hoy a las 17.00 horas el gran partido de la jornada en Segunda Federación. No es una exageración. Los blanquiazules, cuartos clasificados, se enfrentan al Salamanca, quinto en la tabla. Ambos están empatados a puntos, por lo que el que se haga con los tres puntos en el Suárez Puerta podría poner tierra en polvorosa e ir alejándose de la zona de fuera del play-off. Por eso el duelo supondría un gran golpe sobre la mesa para los blanquiazules, que quieren seguir con su mejoría en este 2025 y no dejar escapar a la zona noble de la clasificación. La empresa promete ser complicada.

La gran novedad en el once de Rozada será Eric Callís. El defensor catalán apunta a ser el sustituto de Soler en el puesto de lateral derecho, ya que el valenciano estará al menos un mes de baja tras sufrir una fractura craneal en el último duelo ante el Llanera. Hay optimismo con el defensa, ya que cada vez que ha tenido que saltar al terreno de juego ha cumplido con nota. Ya lo demostró durante el mes que estuvo fuera el ex del Numancia por una lesión, aunque ahora tendrá que dar un paso adelante aún mayor.

Otra de las buenas noticias que ha dejado la convocatoria de Javi Rozada ha sido el regreso de Alarcón y Mecerreyes, aunque el técnico debe hacer dos descartes antes de que el árbitro dé el pitido inicial. Ambos parecen recuperados de sus lesiones, como confirmó el entrenador, aunque con el extremo murciano no se cuenta hasta la semana que viene. El que podría tener su oportunidad es Mecerreyes, que completó la semana al mismo ritmo que sus compañeros, y David Momoh, último refuerzo de los blanquiazules que durante esta semana ha dejado buenas sensaciones.

Donde no parece que vaya a haber novedades es en el resto del once. Rozada no ha hecho rotaciones en los tres primeros compromisos del 2025 y para enfrentarse al Salamanca apunta a seguir con la misma dinámica, más allá del cambio obligado de Soler por Callís. Habrá que estar pendiente también de Santamaría y Kevin Bautista, que durante la semana han sufrido pequeñas molestias, pero parece que no revisten gravedad.

Este 2025 parece que será muy positivo para el Avilés y hoy es el momento ideal para demostrarlo. Los blanquiazules ya consiguieron un meritorio empate en casa del Salamanca en el duelo de la primera vuelta y ahora buscarán dar un puñetazo sobre la mesa para hacerse con los tres puntos en su feudo. Tras tres partidos sin conocer la derrota, los avilesinos solo quieren mirar hacia arriba.