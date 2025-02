Javi Rozada, tras la heroica remontada del Avilés ante el Salamanca: "Ha sido una victoria de corazón"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, destacó "el corazón" de su equipo para remontar, de manera heroica, el partido ante el Salamanca. Aunque se mostró autocrítico, puso en valor estos tres puntos y tuvo palabras de elogio a Javi Cueto, goleador y asistente.

Análisis del partido. «Ha sido un partido competido, de dos buenos equipos. El primer tiempo fue igualado. Nos costó asentarnos en campo contrario, esperábamos tener más control del balón y, cuando llegábamos, no creábamos peligro entre el central y su lateral derecho. Viti tuvo algún buen centro, pero los sacaron bien. No lográbamos apretar bien la pérdida. Ellos salían fácil y consiguieron meternos en nuestro campo. La primera parte era de empate. En el segundo tiempo salimos genial con los cambios, tuvimos una clarísima de Santamaría y un centro peligroso para meter el 1-0. Ellos, en la primera que tuvieron, creo que Eric Callís se resbaló y nos metieron el gol. Es el fútbol. A partir de ahí fue un partido donde tuvimos que ponerle corazón y creo que por eso hemos ganado».

Victoria de cuatro puntos. «Puede ser. No solo porque el Ávila perdió, si no porque el Salamanca es un rival muy directo. Tienen un equipazo, con un buen presupuesto y jugadores de mucho nivel, y para mi tiene mucho mérito haber ganado el partido. Hay que seguir, tenemos que subir el nivel. El fútbol hoy nos ha sonreído, no es normal ganar un partido así. Ante el Llanera creo que merecimos ganar y hoy el partido era de empate y ganamos en la última jugada. Tenemos que seguir trabajando y creando una identidad de equipo, para no llegar así a los finales de partido».

Los cambios al descanso. «En la primera parte, en la salida de balón, queríamos que Callis se quedase más bajo, para hacer una salida de tres. Con ello queríamos que Viti estuviese alto y que ganase amplitud. Con ello conseguimos percutir más por la banda izquierda, por eso tuvimos mucho volumen de juego. A Isi le pedíamos que estuviese más pegado a la banda, pero no era capaz de sostenerse en el tiempo abierto, porque quería meterse para dentro. No se daba cuenta de que hoy tenía que estar abierto, porque Callís estaba más bajo. Por derecha no hicimos daño porque no había ninguna amplitud. En el segundo tiempo lo corregimos con Davo Fernández, que sí estuvo pegado y creó peligro. A Isi le dije que prefería que recibiese tres veces abierto, con tiempo y espacio, que no seis por dentro apretado. Creo que lo ha entendido, que es lo importante».

Más lesiones. «Llevamos muchos golpes este año. A ver que tiene Santamaría, porque es un jugador vital para nosotros. Es injusto, porque otra vez, cuando mejor estaba, vuelve a lesionarse. Hoy les hizo muchísimo daño, cada vez que se giraba daba sensación de peligro. Mejoraba las jugadas. Espero que tenga para poco, porque es un jugador muy importante».

Alegría por la afición. «Me alegro mucho por ellos porque a veces se han tragado buenas castañas de partidos. También estoy contento por los jugadores, porque son los que más sufren. Estoy contento por como le pusieron corazón, pero hay que subir el nivel».

Cierre de mercado. «Algo caerá. Tenemos que cerrar bien el equipo. Ahora volvemos a tener bajas, encima en jugadores que son muy importantes y que están llamados a marcar la diferencia. Yo espero algo. El play-off va a ser duro, hay plantillas espectaculares, como hemos visto hoy».

Sin confianza en remontar. «No confiaba mucho, la verdad, porque no dábamos sensación de poder remontar. Creo que el equipo peleó hasta el final, después del 1-1 sacamos un córner y nos metimos en su área. Hasta el 1-1 no confiaba. Al final, cuando tienes a un jugador como Javi Cueto, que te marca las diferencias de esa manera… Da la asistencia en el segundo gol, en el penalti protege bien el balón, lo aguanta… Lo mejor fue el segundo gol, como roba el balón, como divide… Y el pase que le mete a Momoh es muy bueno. Para mí es un golazo».