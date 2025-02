Así fue la jornada de Tercera Federación de Asturias: el Vetusta ya suma 12 victorias consecutivas

COLUNGA 0 VETUSTA 2

Colunga: Raúl (1); Mauro (2), Mateo (2), Víctor (2), Keko (2); Meana (2), Naya (2), Róber (2), Álvaro (2); Corgo (2) y Moreno (2). Cambios: Ferrari (2) por Naya, min. 60. Moreno (s.c.) por Abel, min. 90. Vetusta: Narváez (3); Marco (2), Tejón (2), Omar (2) Pereda (2); Rubén (2), Lamine (2), Eze (2), Marcos (2); Miguélez (2) y Dieguito (2). Cambios: Castri (2) por Dieguito, min. 45. Maza (2) por Rubén y Joaquín (2) por Marcos, min. 64. Pelayo (s.c.) por Lamine, min. 78. Agudín (s.c.) por Miguélez, min. 90. Goles: 0-1, min. 81: Castri. 0-2, min. 90. Joaquín. Árbitro: Fernández Blanco. Amonestó al local Moreno, Menéndez, Omar. Santianes: Unos 150 espectadores.

El Colunga cuajó un buen partido en un campo mojado, muy rápido y con mucho barro, ante el Vetusta, que ya acumula doce victorias consecutivas. El Colunga plantó cara en todo momento al líder, y en la segunda parte, cuando los locales estaban en su mejor momento y disfrutaban de las mejores ocasiones, un error del portero en una salida propició el 0-1 para el Vetusta. A partir de ahí, el partido quedó sentenciado. El Vetusta sigue siendo el equipo que más victorias seguidas suma de toda España, con doce.

L’ENTREGU 4 TSK ROCES 0

L’Entregu: Ardura (2); Mikel Busto (3), Cristian (2), Merayo (2), Sandoval (2), Borja Prieto (3), Somiedo (3), Berto Arias (3), Maya (2), Jorcho (3) y Zapico (3). Cambios: Kang (2) por Jorcho, min. 62. Steven (2) por Somiedo, min. 62. Enri (2) por Maya, min. 75. Mini (s.c.) por Berto Arias, min. 86. Vicente (s.c.) por Sandoval, min. 86. TSK Roces: Enol (2); Edu (1), Morán (1), Pablo (1), César (1), Acerete (2), Menen (1), Blanco (1), Otero (2), Santi (1) y Abraham (1). Cambios: Toni (1) por Santi, min 58. Mauro (1) por Abraham, min. 58. Diego (1) por Acerete, min. 67. Álex (1) por César, min. 75. Goles: 1-0, min. 9: Berto Arias. 2-0, min. 16: Jorcho. 3-0, min. 29: Mikel Busto. 4-0, min. 89: Berto Arias. Árbitro: Collado Fernández (Oviedo). Amonestó al local Zapico. Nuevo Nalón: unos 150 espectadores.

El partido comenzó con un pequeño aviso de los visitantes, el TSK Roces, por parte de Abraham, y a partir de ese momento L’Entregu se hizo dueño del duelo, finiquitándolo en menos de media hora. El primer gol fue de Berto Arias, que aprovechó una asistencia de 40 metros de Zapico, que el delantero ejecuta con una preciosa vaselina ante la salida de Enol. Siete minutos después llegó el segundo: Jorcho, que volvía a la titularidad, empujaba un centro medido de Somiedo. Y trece minutos más tarde, era el lateral Mikel Busto, con su pierna menos buena, el que dejaba el partido visto para sentencia. La segunda parte fue un mero trámite sin apenas ocasiones. Solo resaltar el cuarto gol por medio de nuevo de Berto Arias. Este resultado sirve a L’Entregu para situarse quinto, en zona de play-off de ascenso, a la espera de lo que haga hoy el Mosconia en su visita al campo del Avilés Stadium. El TSK Roces, por su parte, sigue sin conocer la victoria en lo que va de temporada.

COVADONGA 1 LEALTAD 0

Covadonga: Buru (2); David Ruiz (3), Trabanco (2), Aitor Elena (3), Madrigal (2); Mario López (2), Míchel Secades (3); Iván Elena (2), Nino (2), Dani Palacio (2); y Borja Alonso (2). Cambios: Vicente (1) por Borja Alonso, min. 74. Pacoli (1) por Dani Palacio, min. 74. Mundaka (s.c.) por Nino, min. 88. Armada (s.c.) por Míchel Secades, min. 94. Lealtad: Damián (2); Riki (1), Bayón (1), Omar (2), Mateo (1), Amandi (1); Marcos (1), Jorge (2); Yerpes (1), Viña (1) y Jaime (1). Cambios: Saha (1) por Yerpes, min. 64. Baba (1) por Riki, lesionado, min. 71. Óscar (s.c.) por Omar, min. 88. Adri (s.c.) por Jaime, min. 88. El gol: 1-0, min. 29: Míchel Secades. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Amonestó por parte local a Madrigal, Aitor Elena y César, entrenador de porteros, y por parte visitante a Riki, Marcos, Amandi y Omar. J. A. Á. Rabanal: unos 350 espectadores.

Un gol de Míchel Secades al filo de la media hora de juego dio los tres puntos al Covadonga en un partido trascendental, ya que el equipo local conserva una renta de ocho puntos con la promoción, siendo ahora el primer equipo que está fuera L’Entregu. El Lealtad, por su parte, se queda a cuatro puntos del quinto, que es el Mosconia.

El duelo comenzó con los dos equipos atacando, aunque siempre fueron controlados los ataques por las defensas. Transcurría el partido en la parcela central, donde a veces el juego se volvió trabado. El gol llegó en este primer periodo, aprovechando los de David González el balón parado. Un centro al área lo peinó de cabeza Aitor Elena y en el segundo palo lo remachó Míchel Secades al fondo de la portería de Damián.

En el segundo periodo, los de Luis Arturo buscaron la igualada, cosa que no llegaría gracias al buen hacer de la defensa local, aunque sí tuvieron oportunidades, como en el minuto 49, en un disparo de Nino que no encontró portería por poco. En el 67 y en el 68 Aitor Elena y David Ruiz dispusieron de dos buenas ocasiones. La primera en un remate de cabeza que se fue por poco y la otra en un disparo tras una jugada personal.

La ocasión más clara visitante la tuvo en la recta final, en un disparo desviado de Álvaro Viña. El partido fue, en definitiva, un constante querer y no poder del Lealtad y un intento de controlar y mantener el 1-0 del Covadonga.

CONDAL 0 SAN MARTÍN 0

Condal: Javi Torres (1); Juanma (1), Borja Granda (2), Nacho (1), Róber (2), Enol (2), Beneitez (1), Rueda (2), Lucciano (1), Zucu (1) y Damián (2). Cambios: Álex Blanco (1) por Beneitez, min. 71. Darío (1) por Damián, min. 74. Natan (s.c.) por Enol, min. 84. Álex Toral (s.c.) por Lucciano, min. 84. Andrés (s.c.) por Zucu, min. 84. San Martín: Guille Reiriz (3); J. Revuelta (1), Charly (2), Sergio González (2), David Vega (1), Jota (1), Jairo Santos (2), Mateo Biforcos (1), Filip (1), Mateo García (1) y Baragaño (1). Cambios: Manu Rodríguez (1) por Javi Revuelta, min. 79. Diego López (s.c.) por Mateo Biforcos, min. 84. Marco Granda (s.c.) por Mateo García, min. 84. Cris Rubio (s.c.) por David Baragaño, min. 84. Andrés Tomé (s.c.) por Jota, min. 92. Árbitro: Centeno Fernández (Oviedo). Amonestó al local Benitez y al visitante Charly. Alejandro Ortea: unos 200 espectadores.

El Condal empató un importante partido en la lucha por la permanencia en el que tuvo ocasiones para haber sumado la victoria, pero se encontró con un gran portero, Guille Reiriz, y con una defensa que siempre llegó a tiempo para sacar bajo palos hasta tres oportunidades de los noreñenses. El San Martín comenzó mejor el partido y la segunda parte, pero el Condal en las rectas finales de cada mitad fue superior y tuvo las mejores ocasiones. El San Martín tuvo una clara en el minuto 20, cuando Jota aprovechó que a Javi Torres se le escapó el balón, pero, escorado, su disparo se pasó por la delante de la portería.

También hubo protestas, puesto que Nacho derribó a Mateo García cuando se iba hacia la portería y los visitantes pidieron con efusividad la expulsión, pero el linier decretó fuera de juego, una decisión que tardó en tomar, dando por anulada la acción.

En el segundo tiempo se repitió el guion con una buena salida visitante en la que pudo marcar. Luego tomó el control el Condal. Al final, un empate que no saca al Condal de puestos de descenso.

AVILÉS STADIUM 1 MOSCONIA 3

Avilés Stadium: Chechu Grana (1); Chechu Fernández (1), Néstor Bustelo (2), Óscar Arruñada (2), Bryan (2), Omar Barro (1), Pablo Menéndez (2), Marcos Noya (2), Óscar Martínez (1), Borja López (1) y Pablo Bango (2). Cambios: Nelson Cáceres (2) por Chechu Fernández, min. 46. Manu Rojo (1) por Óscar Martínez, min. 46. Barra (1) por Omar Barro, min. 46. Jandro (2) por Borja López, min. 46. Nahuel (2) por Óscar Arruñada, min. 82. Mosconia: Davo (2); Berto (1), Gonzalo (1), Berlanga (1), Jandrín (2), Alexis (2), Pablo Espina (2), Maikel (2), Ndi (3), Dani González (1) y Pereke (1). Cambios: Pablo (1) por Dani González, min. 59. Pastur (2) por Berlanga, min. 59. Nacho (2) por Pereke, min. 59. Cristian (2) por Berto, min. 72. Pau (1) por Ndi, min. 72. Goles: 0-1, min. 1: Ndi. 0-2, min. 12: Ndi. 0-3, min. 53: Alexis. 1-3, min. 77: Pablo Bango. Árbitro: Blanco Rodríguez (Gijón). Amonestó a Óscar Martínez, y a Dani González, Pereke y Cristian. Muro de Zaro: 120 espectadores. En todos los partidos de esta jornada los equipos salieron con brazaletes verdes por el Día mundial contra el cáncer, que es mañana. El Avilés Stadium recibió en el campo a Carmen Fernández, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Avilés.

El Mosconia se consolida en puestos de promoción de ascenso tras ganar a un Avilés Stadium que empezó muy mal y que prácticamente en la primera acción recibió un gol de Ndi tras jugada personal. El segundo llegó poco después, dejando casi resuelto el duelo.

CEARES 2 TITÁNICO 2

Ceares: Javi Benítez (2); Enol (2), Héctor (2), Pablo Rodríguez (2), Xurde (2); Pelayo Muñiz (3), Adri (2), Mateo González (2), Blin (2); Mateo Nistal (2) y Erasmo (3). Cambios: Fernan (1) por Mateo González, min. 70. Titánico: Álex Gonzalez (3); Castiello (2), Camblor (2), Barbón (2), Joan (1); Conçeicao (1), Nico (3), Borja (2), Mati (2);_Álex Mariscal (1) y Álex García (1). Cambios: Javi (1) por Borja, min. 62. Samu (1) por Nico, min. 79. Hugo (s.c.) por Mati y Diego (s.c.) por Coinçeicao, min. 87. Goles: 1-0, min. 24: Mateo González. 1-1, min. 63: Nico. 1-2, min. 70: Camblor. 2-2, min. 91: Enol. Árbitro: González Cueto (Avilés). Amonestó al local Adri y a los visitantes Castiello, Borja y Álex González. La Cruz: Unos 325 espectadores.

Mon Cano

Gijón

Partido de gran importancia en La Cruz entre Ceares y Titánico, dos equipos separados por dos puntos y situados en la zona media-baja de la clasificación. El equipo local afrontaba el encuentro con numerosas bajas: Madeira, Matheus, Samu, Carcedo y Peramos por lesión, además del sancionado Ferreiro, lo que dejaba al banquillo con solo un portero y un jugador de campo como opciones de cambio.

El marcador se abrió en el minuto 24. Un balón suelto en la frontal fue aprovechado por Mateo González, que enganchó un potente disparo con la derecha, imposible de atajar para el meta rival. Tras el gol, el Ceares se volcó en ataque, aumentando la presión y generando varias ocasiones claras con disparos de Erasmo y Mateo Nistal. Justo antes del descanso, el conjunto local estuvo a punto de ampliar la ventaja con una gran jugada de Nistal, pero Castiello evitó el 2-0 con una buena intervención.

En el minuto 63 llegó el empate. Una pérdida en campo rival dejó mal colocada a la defensa local, lo que aprovechó Nico para sorprender desde fuera del área con un disparo que se coló por la escuadra, superando a Javi Benítez. Siete minutos después, un córner desde la izquierda sacado por Nico encontró a Camblor en el área pequeña, quien con un certero remate de cabeza puso el 1-2 en el marcador. Cuando el partido parecía sentenciado, el Ceares tuvo el premio en el añadido. Héctor botó una falta lateral y Enol, en el área pequeña, cabeceó para firmar el empate definitivo.

Un partido con un final trepidante, en el que ambos equipos lucharon contra las dificultades del terreno de juego. El Ceares hizo méritos para llevarse la victoria.

LENENSE 1 PRAVIANO 0

Lenense: Bussmann (2);_Puyi (1), Denzel (2), Laine (2), Guille Vaamonde (2), Dani_Pérez (2), Antón Antuña (2), Lucas Rodríguez (2), Álex Abril (1), Pablo Sánchez (2) y Jandro (1). Cambios:_Pelayo Paíno (1) por Álex Abril, min. 72. Sohan (s.c.) por Antón Antuña, min. 89. Praviano: Ali Fall (2);_Dani Lara (1), Garbacho (1), Ito (s.c.), Diego Pereira (1), Fer Villar (2), Bertín (1), Luis Nuño (2), Juan Menéndez (2), Guille_Thompson (2) y Javi Gutiérrez (2). Cambios:_Mateo (1) por Ito, min. 10. Diego Iza (1) por Juan Menéndez, min. 56. Chechu (1) por Javi Gutiérrez, min. 56. Oriol_Ruiz (s.c.)_por Thompson, min. 80. El gol: 1-0, min. 78:_Lucas Rodríguez, de penalti. Árbitro:_Valdés Díaz (Oviedo). Amonestó al local Álex Abril, y a los visitantes Garbacho, Diego Pereira y Bertín. Finstral-El Sotón: 150 espectadores.

Lenense y Praviano se jugaban mucho en este duelo en la pelea por la salvación. En la primera parte hubo pocas ocasiones de gol, mientras que en la segunda, el Lenense cogió las riendas y DaniPérez dio el primer aviso. Minutos después, Ali Fall arrolló dentro del área a PabloSánchez y el lanzamiento del penalti lo transformó Lucas Rodríguez en un gol que saca al Lenense del descenso.

SPORTING ATLÉTICO 1 TUILLA 0

Sporting Atlético: Elmo (2), Mbemba (2), Tomás Fuentes (2), Kembo (2), Carlos Hernández (3), Aarón Quintana (2), Manu Rodríguez (2), Marti (1), Enol Prendes (2), Amadou (3) y Acerete (3). Cambios: Yosmel (2) por Amadou, min. 84; Lucho (2), por Manu Rodríguez, min. 84; Fernando Redondo (1) por Acerete, min. 89. Tuilla: Guille (2), Pecas (2), Milu (2), Argüelles (2), Cotelo (2), Nélson Cano (2), Ángel Cuesta (2), Felgueroso (2), Galo (2), Diego González (2) y Sergio González (2). Cambios: Imad (2) por Diego González, min. 75; Thioub (2) por Felgueroso, min. 75; Mario Álvarez (1) por Argüelles, min. 84 y Menegus (1) por Ángel Cuesta, min. 84. Goles: 1-0, min. 68: Carlos Hernández. Árbitro: Agudo Daza (Oviedo). Expulsó con roja directa al local Marti, en el minuto 65. Amonestó a los locales Tomás Fuentes, Pierre Mbemba, Cris Acerete y Elmo, y al visitante El Miloud. Campo 1 de Mareo: unos 200 espectadores.

El Sporting Atlético sumó ante el Tuilla una importante y sufrida victoria para mantenerse en la pelea por la zona alta. Un solitario gol de Carlos Hernández decidió minutos después de que el equipo gijonés se quedara con un jugador menos, al ver Marti la roja directa. Los visitantes buscaron, con más corazón que acierto, el empate, sin conseguirlo.

El primero en poner en apuros al meta visitante sería Amadou, con un remate de cabeza que obligaba a Guille a desviar a saque de esquina. Con el césped muy rápido, los tiros desde la frontal por parte de los locales se sucedían, buscando inquietar la meta visitante. El paso de los minutos permitió ver a un Tuilla cada vez mejor plantado sobre el verde, pero sin ser capaz de crear peligro en campo contrario, priorizando las tareas defensivas ante el continúo monólogo que planteaba el Sporting Atlético con el esférico.

La mejor ocasión del Sporting Atlético llegó al borde del descanso, en una falta lateral pegada a la línea de fondo, que Cris Acerete colgó al segundo palo, donde se elevó Amadou para rematar a portería, cruzándose Milu en su camino para conseguir despejar bajo palos evitando así el tanto local. Sin tiempo para más, el colegiado de la contienda indicaba el camino de los vestuarios para ambos equipos manteniéndose el 0-0 con el que había comenzado el partido.

Tras el paso por vestuarios, Aitor Zulaika y Chiqui de Paz no movieron ficha. Se le complicaron las cosas en exceso al filial rojiblanco pasada la hora de partido tras ver Marti la cartulina roja al presionar a Sergio Cotelo. Le hizo falta por intentar recuperar el balón y cuando cayó el lateral le dio una patada que Agudo Daza no dudó en castigar con la expulsión. Con un jugador menos, el Sporting Atlético vio como una buena combinación en las inmediaciones del área visitante acabó con un gran pase de Cris Acerete para Carlos Hernández, que pese a ser lateral fue capaz de recibir sólo dentro del área y cruzó con el interior el balón al palo largo para batir al guardameta y subir el 1-0 al marcador, dando la tranquilidad necesaria a los pupilos de Aitor Zulaika. El Tuilla intentó con más ganas que acierto crear peligro, no fue capaz. Como nota positiva del partido, debutó desde el Sporting C el gallego Fernando Redondo, quien llegó este verano a Mareo.

CAUDAL 4 URRACA 1

Caudal: Jara (2);_Alburquerque (2), Mario Sánchez (1), Borja Rodríguez (2), Fran (3), Kike Fanjul (1), Agus Porto (2), Nacho Velardi (2), Diego Boza (2), Sergio Ríos (2) y Claudio Medina (3). Cambios: Martín Pérez (1) por Kike Fanjul, min. 50. Nico Arce (1) por Fran, min. 67. Isaac Sánchez (1) por Claudio Medina, min. 67. Jorge Hernández (1) por Agus Porto, min. 74. Izan (1) por Nacho Velardi, min. 74. Urraca: Nacho Rubiera (2); Ousmane (2), Nico Vega (1), Gonzalo Canal (2), Álvaro García (2), Pelayo Santoveña (1), Simón Carrero (2), Raúl Piñera (2), Rubio (2), Chery (1) y Noé (2). Cambios: Izan Vigil (1) por Simón Carrero, min. 74. Pablo Prieto (1) por Raúl Piñera, min. 74. Enol (s.c.) por Gonzalo Canal, min. 80. Adrián (s.c.) por Nico Vega, min. 86. Goles: 1-0, min. 25: Claudio Medina. 2-0, min. 41: Diego Boza. 2-1, min. 44: Rubio. 3-1, min. 45: Claudio Medina. 4-1, min. 65: Sergio Ríos, de penalti. Árbitro:_Rodríguez Montes (Nalón). Amonestó por el Caudal a Kike Fanjul, y por el Urraca a Nico Vega y Pelayo Santoveña. Hermanos Antuña: 300 espectadores.

El Caudal sigue en estado de gracia y suma una nueva victoria en casa, esta vez con claridad ante el Urraca. El equipo de Mieres demostró que iba a por la victoria, pues en apenas diez minutos gozó de dos ocasiones para haber abierto el marcador por medio de Diego Boza y Claudio Medina.

El Urraca apenas inquietaba la meta de Jara, salvo en disparos desde larga distancia. En el minuto 25, el goleador Claudio Medina conseguía el primer tanto de un gran derechazo. Seguía dominando el equipo local y el segundo llegó en minuto 41 en una gran acción de Diego Boza, que se fue de su par y batió por baja a Nacho Rubiera.

En el 44, en un desbarajuste defensivo caudalista, el visitante Rubio aprovechó para batir por bajo a Jara y acortar distancias. Pero en el tiempo añadido del primer tiempo, volvió a distanciarse el Caudal por medio de Claudio Medina en un disparo con la derecha tras hacerse con un rechace.

En la segunda parte, el Caudal no le perdió la cara al partido sino que siguió buscando la portería de Nacho Rubiera y apenas pasados cinco minutos de la hora de juego, Pelayo Santoveña cometió penalti sobre Sergio Ríos, que este mismo se encargó de ejecutar redondeando la goleada de su equipo.

El partido quedó prácticamente sentenciado con este gol. El Urraca apenas ya tuvo ocasiones para reducir distancias y el Caudal siguió teniendo ocasiones, pero más bien se dedicó a controlar el partido.

Este resultado consolida al Caudal en la segunda plaza, a diez puntos del primero, el Vetusta, y con una renta de once puntos con el sexto, L’Entregu, primer equipo que se quedaría fuera de los puestos de promoción de ascenso. El Urraca, por su parte, se mete en descenso tras la victoria del Lenense.