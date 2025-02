El Marino gana por goleada con chilena incluida

MARINO 4 VALLADOLID PROMESAS 0 Marino: Dennis (3); Borja Álvarez (3), Pedro Orfila (3), Morcillo (3) Álex Muñiz (3), Dailos (3); Nacho Matador (3), Guille Pinín (3); Óscar Fernández (3), Isma Cerro (3) y Diego Díaz (3) Cambios: Guaya (2) por Álex Muñiz y Adolfo (3) por Dailos, min. 60. Lora (1) por Diego Díaz y Álex Alemán (1) por Óscar Fernández, min. 73. Álex Arias (s.c.) por Isma Cerro, min. 86. Valladolid Promesas: Arnau Rafus (1); Alín Serban (1), Iago Parente (2), Gabriel (2), Hugo San Modesto (2); Xavi Moreno (2), Adrián Verde (1), Iker Ivorra (2), Mario Sesé (2); Sergio Neira (2) y Jorge Delgado (1). Cambios: Alani (1) por Alín y Mariano (2) por Adrián Verde, min. 46. Mario Maroto (1) por Iker Ivorra y Enrique Peña (1) por Xavi Moreno, min. 61. Hugo Calvo (1) por Sergio Neira, min. 77. Goles: 1-0, min. 22: Diego Díaz. 2-0 min. 32: Morcillo, de penalti. 3-0 min. 35: Isma Cerro. 4-0, min. 89: Adolfo. Árbitro: Fontecha Márquez del comité vasco. Amarilla a los locales Dailos y Álex Muñiz, y a los visitantes Iker Ivorra y Iago Parente. Amonestó al segundo entrenador del Valladolid Promesas Víctor Cuadrillero. Expulsó a Jorge Delgado (min.30). Miramar: 100 espectadores.

El Marino de Luanco se impuso con autoridad al Real Valladolid Promesas en un partido en el que la intensidad y la adaptación al encharcado campo de Miramar marcaron la diferencia. En tan solo trece minutos, el conjunto local resolvió el encuentro con tres goles que dejaron al rival sin opciones.

El primer aviso llegó en el minuto 10, cuando un remate de cabeza de Morcillo tras un córner se estrelló en un defensor. Sin embargo, fue en el minuto 22 cuando llegó el primer gol de la tarde. Diego Díaz, desde unos 35 metros, batió al adelantado portero visitante con un espectacular disparo elevado que sorprendió a todos. El minuto 30 sería crucial. Tras un nuevo córner, Dailos remató de cabeza y Jorge Delgado, con el brazo derecho, evitó el gol, lo que le costó la expulsión. Morcillo, desde los once metros, no falló y amplió la ventaja batiendo al portero rival por segunda vez. La máquina del Marino no frenaba y apenas tres minutos después, en el 35, Isma Cerro controló con el pecho y, con una impresionante chilena, clavó el balón en la escuadra rival ante los aplausos de la afición local. En trece minutos, el partido estaba prácticamente resuelto.

El Marino dominaba con anticipación, ímpetu y un estilo de juego muy superior, especialmente en un terreno de juego blando y complicado. En el minuto 40, Óscar Fernández estuvo cerca de aumentar la ventaja al rematar un centro de Dailos, pero el balón se escapó por centímetros. Un minuto después, Óscar volvió a intentarlo con un remate alto.

En el minuto 79, Hugo Calvo se zafó de la defensa local, pero Pedro Orfila logró evitar el peligro. Finalmente, en el minuto 89, Borja Álvarez peleó un balón en el área y, tras el rechace, Adolfo, con un potente remate de primeras, sentenció el encuentro con el 4-0.

Esta victoria permite al Marino afianzarse en la zona alta de la tabla y en puestos de play-off con 31 puntos.

Manel: «El equipo ha respondido perfectamente»

Manel Menéndez, entrenador del Marino de Luanco, se mostró satisfecho con el juego de su equipo durante el partido ante el Valladolid Promesas, destacando la efectividad y el planteamiento táctico. «Sabíamos que el campo iba a estar encharcado. Tal vez esa fue una ventaja para nosotros respecto al Valladolid», señaló el técnico.

Menéndez también resaltó el trabajo defensivo del equipo: «Lo que más me importa es mantener nuestra portería a cero, y eso es lo que hemos hecho». También destacó la importancia de mantener la calma, pese a la victoria contundente: «Esta Liga es una locura, no te puedes descuidar».