Así afronta el Avilés las últimas horas del mercado de fichajes: una prioridad clara y una posible llegada más

Las últimas horas del mercado prometen ser ajetreadas en las oficinas del Avilés. Aunque hace unos días todo hacía indicar que la plantilla estaba cerrada, los últimos sucesos del equipo han dado un giro de 180 grados a la planificación del equipo. La fractura craneal de Soler, que estará al menos un mes de reposo más el tiempo que lleve la recuperación total de su lesión, más un nuevo problema físico de Edu Cortina ha hecho que se abran nuevas vías para reforzarse. El club tiene claro cuál es la gran prioridad, un lateral derecho, y además se rastrea el mercado en busca de un pivote defensivo que, a ser posible, también se pueda desenvolver como central. Por ahora no hay ningún nombre cerrado, aunque el fichaje del lateral derecho está más encaminado. Todo se terminará de concretar durante esta tarde-noche.

Tras la recuperación de Edu Cortina y Alarcón, sumada a la de Mecerreyes, todo hacía pensar que el Avilés no se iba a mover más en el mercado. El fichaje de Momoh había cerrado la plantilla. Desde las oficinas blanquiazules se estuvo mirando la posibilidad de fichar a un extremo y un pivote, con Josemi Castañeda y Chus Ruiz, en el radar, pero la vuelta del centrocampista ovetense y del extremo murciano truncó esos planes. La confianza de Rozada en ambos futbolistas por parte de Rozada fue clave a la hora de tomar la decisión. Pero ahora todo ha cambiado y, por eso, la posibilidad de que llegue al menos un nuevo fichaje es muy alta.

Lo que tienen claro en el Avilés es que no se va a fichar por fichar. Quieren jugadores que den el nivel y no se van a conformar con cualquier cosa. Por eso ahora mismo hay varias opciones abiertas. Tras lo vivido en la primera vuelta, donde las lesiones fueron una constante, desde el club no se quieren pillar los dedos y dejar una posición coja, por eso se realizará un último esfuerzo en el mercado. A Miguel Linares le espera trabajo por delante.