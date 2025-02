Este es el elegido del Avilés para el puesto de lateral derecho

No parecía que fuese a haber movimientos en la zaga del Avilés, pero lo ocurrido en los últimos días, con la lesión de Soler, ha cambiado los planes. Por eso los avilesinos han cerrado a un nuevo refuerzo para su zaga. Se trata Erlantz Palacín, lateral derecho sub-23 del Sestao, equipo que milita en Primera Federación. Su fichaje no obliga a que haya salidas, ya que no ocupa plaza senior.

Con la plaga de lesiones que está sufriendo el Avilés nadie se quiere pillar los dedos ni que ninguna posición quede bien reforzada. Por eso, desde las oficinas blanquiazules se han afanado en encontrar un nuevo lateral derecho que complemente a Eric Callis, único jugador disponible en esa demarcación, y a Soler, lesionado para las próximas semanas. El elegido ha sido Erlantz Palacín.

Criado en la cantera del Athletic, el lateral vasco estaba cedido en el Sestao, con el que ha disputado siete partidos y ha repartido una asistencia. La pasada campaña, en las filas de los de Bilbao, llegó a jugar 18 encuentros, con un gol y una asistencia

