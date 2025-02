Fin al mercado de fichajes: el Avilés cierra su plantilla con la llegada de Palacín

Fue una jornada intensa en las oficinas del Avilés, que se alargó hasta casi las doce. Los blanquiazules, hace unos días, no tenían pensado apurar el mercado invernal, pero los últimos acontecimientos hicieron que la maquinaria se pusiese a funcionar. Se intentaron dos refuerzos, pero la prioridad era clara, hacerse con un lateral derecho sub-23. Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el elegido ha sido Erlantz Palacín, futbolista que aterriza cedido por el Athletic de Bilbao tras disputar la primera parte de la temporada en el Sestao de Primera Federación. Rozada ya tiene a sus 22 jugadores para tratar de amarrar el play-off.

Las últimas lesiones en el Avilés han encendido todas las alarmas. Soler sufrió, en el duelo ante el Llanera, una fractura craneal que puede alargarse durante meses. Según el club, el futbolista tiene que estar cuatro semanas de reposo total, a lo que luego se sumaría el tiempo para volver a competir. A la lesión del valenciano se suma un nuevo problema muscular de Edu Cortina, que acabó con molestias el partido del pasado domingo ante el Salamanca.

Ante este escenario en las oficinas blanquiazules no lo dudaron. La primera vuelta del Avilés estuvo lastrada por los problemas de lesiones, por lo que no se querían pillar los dedos en ninguna posición. La prioridad desde primera hora era clara: el fichaje de un lateral derecho. La idea era que fuese un jugador sub-23, para así no tener que dar ninguna baja. El elegido fue Palacín, futbolista del Athletic que llega al club como cedido. Durante esta primera parte de la temporada jugó para el Sestao, de Primera Federación, donde disputó seis encuentros, dos de ellos como titular. El jugador quería tener más minutos y el Avilés, que ahora mismo solo tiene a Callís en esa posición, es una oportunidad ideal.

Tras cerrar este fichaje, el Avilés rastreo el mercado en busca de un pivote que pusiese la guinda a la plantilla. Aunque sobre la mesa hubo varias opciones, ninguna acabó de convencer en el seno blanquiazul, ya que no mejoraban lo que hay actualmente en plantilla. Finalmente, alrededor de las 23:30 horas se dio por finalizado el mercado invernal para los avilesinos. En total son cuatro las caras nuevas que tendrá Rozada para afrontar lo que queda de campaña: Isi Ros, David Momoh, Rubén Cebollada y Palacín. En caso de necesidad en la sala de máquinas tendrá que volver a apostar por Pablo Macías. Mercado cerrado.