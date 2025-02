El equipo que resucita, se afianza arriba y sueña con el ascenso

El Mosconia ha resucitado y dado un paso adelante tras un irregular inicio de Liga. Tras encadenar cuatro victorias consecutivas, los de Grado se han situado en la quinta posición después de su triunfo del pasado domingo ante el Avilés Stadium (1-3) en el Muro de Zaro. Con este impulso, el equipo moscón se reafirma como uno de los aspirantes a luchar por el ascenso a Segunda Federación en lo que resta de temporada.

Uno de los nombres propios de este buen momento es Pablo Espina, delantero del equipo y pieza clave en la parcela ofensiva del equipo ahora entrenado por Josmay. Llegado esta temporada, su adaptación ha sido rápida y su impacto, inmediato. "Las sensaciones son muy positivas. Volvimos de las navidades con muchas ganas y estamos en una dinámica muy buena. El club está haciendo un gran esfuerzo, creemos en lo que estamos haciendo y los resultados están llegando", asegura el ariete.

El delantero también destaca el papel del nuevo cuerpo técnico y la evolución del equipo en los últimos meses tras la llegada de Josmay al banquillo en sustitución de Emilio Cañedo, que dimitió ante los malos resultados. "Nos estamos adaptando bien a lo que piden y a lo que requiere cada partido. El equipo está creciendo y eso se nota en el campo", explica.

El duelo contra el Avilés Stadium no fue sencillo. Las condiciones del campo, encharcado por la lluvia, obligaron a modificar el planteamiento. Aun así, el equipo supo adaptarse y mantener su competitividad. "Sabíamos que iba a ser una batalla, pero la dinámica es tan buena que da igual cómo esté el campo, siempre salimos con ganas de ganar", afirma Espina.

El delantero no se olvida de elogiar el trabajo de Josmay, clave en la transformación del equipo. "No lo conocía, pero me hablaron muy bien de él. Estoy encantado, la sensación es que está haciendo un gran esfuerzo y sumando mucho al equipo", comenta.

Con 32 puntos, el Mosconia está igualado en la tabla con L’Entregu, con el que jugará dentro de dos jornadas. Espina reconoce la dificultad del enfrentamiento: "Su trayectoria en los últimos años es muy buena, estuvieron cerca del play-off y tienen un bloque muy competitivo".

A pesar de las dificultades de la primera vuelta, el delantero lo tiene claro: "Siempre hay que ser exigente y ambicioso. Nuestro objetivo es intentar ascender. La exigencia es máxima para conseguirlo".

El Mosconia afronta con confianza y determinación la segunda mitad de la temporada, con la ilusión de seguir escalando posiciones y luchar por el ansiado ascenso que pelearán tras recuperarse de su mal inicio de Liga.

