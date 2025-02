Una chilena para permitir soñar al Marino: el autor de uno de los goles del año del fútbol español analiza el momento de los gozoniegos

«Ni en mis mejores sueños he metido goles así. Creo que es el mejor de mi carrera». Estamos en febrero, pero Isma Cerro ya ha anotado uno de los tantos del año. El delantero del Marino fue el gran protagonista de la goleada de los gozoniegos al filial del Valladolid. Corría el minuto 34 cuando Dailos controló un centro llovido desde la banda derecha. El defensa se la cedió de cabeza al extremeño que, tras controlar con el pecho, ejecutó una chilena perfecta. «En mi vida he metido uno así», bromea el atacante, que se encuentra muy feliz en Luanco, donde es optimista. «Queda mucha temporada, hay que ir partido a partido, pero nos vamos a permitir soñar», subraya.

«Fue un partido complicado, contra un equipo que está arriba. Encima el campo no nos lo puso fácil. Estamos muy contentos con la victoria y sobre todo con el marcado, un 4-0 sube la moral a todo el equipo», analiza Cerro, uno de los fichajes veraniegos del Marino esta campaña. Con los tres puntos ante el filial vallisoletano el gozoniegos se han colado en los puestos de play-off, aunque el atacante prefiere tener los pies en el suelo. «Todavía es pronto y no significa nada, pero es algo que nos motiva», comenta. Y se explica. «Las temporadas son un poco montaña rusa. Hace poco pasamos un pequeño bache, que no nos entraba la pelota, aunque jugábamos bien», matiza el extremeño que, eso sí, no esconce la ilusión que les hace pelear por un ascenso. «Cuando firmas aquí y ves el resto de fichajes sí que piensas que puedes quedar arriba. Esto es largo, a ver qué pasa», subraya.

Cerro aterrizó este verano en Luanco tras un año complicado en el Avilés, donde las cosas no salieron como esperaba. Su hijo, que forma parte de las categorías inferiores del conjunto blanquiazul, ha sido clave en su decisión. «Estuvo muy a gusto en Avilés e hizo muy buenos amigos en el colegio. No me interesaba moverme, le prioricé a él, que es lo más importante. Si él no está a gusto para mí también es complicado», cuenta el delantero, que destaca la confianza de la que está gozando en el Marino. «Estoy encantado y muy feliz. Me estoy encontrado con mi mejor versión. Espero seguir metiendo goles todo el año y si son de chilena, mucho mejor», bromea.

Ahora, además, tras la salida de Miguel Cuesta, le tocará más responsabilidad goleadora, aunque él destaca los nombres de los dos Óscar Fernández y el de César García, que es «un cañón por la banda». «Tenemos cosas para no depender d un solo jugador, somos un equipo muy completo», asegura. Ahora se enfrentan el domingo al Compostela, rival ante el que esperan seguir con las buenas sensaciones. «Soñamos con acabar en play-off, pero sabemos que es difícil. Aún estamos a mitad de liga, ahora mismo no es una realidad. Vamos a conseguir la salvación, que es nuestra prioridad, y a partir de ahí vamos a mirar hacía arriba», sentencia. Si todo sigue igual, seguro que vuelve a protagonizar otro de los mejores goles del año. n

