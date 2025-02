El entrenador del Langreo advierte de sus intenciones: "No vamos a Pontevedra de excursión ni a tirar el partido"

El Langreo llega al partido del domingo (17.00) en el campo del Pontevedra en una situación muy cómoda, sexto de la clasificación, empatado a puntos con el Marino, que es quinto, y con margen sobre la zona de abajo de la clasificación. La mejor manera de ir a Pasarón, campo del actual segundo clasificado del grupo 1 de Segunda Federación, que para Pablo Acebal es "el mejor equipo de la categoría".

El técnico gijonés del Langreo habló también del mercado de fichajes, que ha dejado más salidas que entradas: "Es verdad que con las salidas de Vander, de Samu, de Adri, unido a la situación que tenemos de bajas de futbolistas, si me preguntas si desearía contar con algún efectivo más te diría que sí; pero soy consciente de dónde estoy, de los medios y de dónde nos podemos mover, y no es ni mucho menos una exigencia, sé perfectamente el trabajo el club, de Aser como director deportivo, que me consta que se desvive por darme la mejor de las plantillas posibles, que por número estamos un poco cortos, sí, y si puede venir algo, perfecto; que no, pues con lo que tenemos seguiremos peleando porque ahí están los números. Estamos dando la cara".

Con el que sí cuenta Acebal es con Sergio Dacal, fichaje procedente del filial del Almería: "Sergio llega en dinámica de entrenar en Almería, he hablado con él, está bien físicamente, ayer ya entrenó, va a hacer una semana prácticamente de entrenamientos, así que en disposición total de ir convocado, de jugar, de lo que consideremos, es un futbolista que nos faltaba ese perfil en la plantilla, un extremo vertical, que sobre todo en contextos de fuera de casa nos puede dar cosas, a nosotros nos vienen bien ese tipo de futbolistas y ese tipo de juego, de transiciones rápidas".

En cuanto a la plantilla que va a poder presentar en Pontevedra, Acebal no pone excusas: "Seguimos justos de gente, por sanciones, por lesiones, pero el equipo responde en situaciones adversas, en situaciones a lo mejor anómalas para futbolistas, de jugar fuera de posición, los chicos que suben del juvenil dan el callo, como vimos la semana pasada con Bryan y con Enol, así que estoy tranquilo, viajaremos a Pontevedra con once para jugar, con cinco o seis más en el banquillo, en disposición de ir a Pontevedra a intentar ganar el partido".

De lo que no quiere oír hablar el técnico gijonés es de la promoción de ascenso: "No miramos para arriba, miramos la distancia con el play-out y con el descenso, y creo que es lo que hay que hacer porque ya hemos visto lo que es la categoría. Queda toda la segunda vuelta, hemos estado en posiciones parecidas en la primera vuelta, si sacas el pecho más de la cuenta tienes un mes malo y te ves abajo. Voy a intentar que no cometamos errores de la primera vuelta. Hay que ser estables en la victoria y en la derrota, y tener los pies en el suelo". Eso sí, a Pontevedra van a por los tres puntos: "No vamos a Pontevedra de excursión ni a tirar el partido".